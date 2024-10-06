Тося Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили саундтрек к экшн-драме «Амура»

Тося Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили саундтрек «Земля» к международной экшн-драме «Амура» с Аленой Михайловой, Юрием Колокольниковым, Екатериной Вилковой и Аскаром Ильясовым. Кавер на песню группы «Маша и медведи» с русскими народными и азиатскими мотивами в современной обработке дополнит музыкальную композицию сериала.

Международная экшн-драма «Амура» — один из самых крупных проектов на российском рынке. В главных ролях — Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова и Аскар Ильясов. Съемки проекта проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области трюков. Для подготовки к роли актриса Алена Михайлова занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам. Режиссерами сериала выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев («Сны Алисы», «Больше, чем люди»).