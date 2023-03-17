Тотальная инсталляция Дарьи Неретиной «Скрытые фигуры» открывает весенне-летний выставочный сезон в BURO ALL GALLERY

17 марта в арт-пространстве BURO ALL GALLERY откроется выставка Дарьи Неретиной «Скрытые фигуры». Тотальная инсталляция художницы объединяет ее старые и новые работы и представляет рукотворный оазис, где каждый посетитель сможет ненадолго остаться наедине с собой. Проект открывает весенне-летний выставочный сезон BURO ALL GALLERY.

Художник-керамист Дарья Неретина обращается к самым разным медиа, комбинируя их, исследуя хрупкость и уязвимость человека, бесконечную чувствительность и чувственность через материальное, предметы и их истории. Живопись и графика, фарфор и вышивка, старые ткани и новые предметы, зеркала и стекло складываются в единое высказывание. В своих работах Неретина предлагает зрителю замедлиться и рассмотреть жизнь, почувствовать ее дыхание. Это тотальное удовольствие: увидеть и осознать остающиеся в мире реальные следы, о важности которых, возможно, мы забыли.

Специально для BURO ALL GALLERY художница создала приближенную к тотальной инсталляцию «Скрытые фигуры». Это своего рода оазис из воды (бассейна), зеркал, белых и бордово-красных бархатных занавесей, фарфоровых веток со стеклянными подвесками, керамических арт-объектов, произведений живописи и графики.

Старый и новый бархат, украшенный вышивкой, создают особое пространство. Полотнища ткани (работы из серии «Экраны» 2023, и «Укрытие», 2019, 2021) не прикасаются к стенам, а предлагают зрителю рассмотреть их с разных точек. При этом вышивка из бисера и фарфора визуально «трансформируется» в скульптуру. В своеобразный диалог с узорчатой тканью вступают растительные формы из фарфора и работа студии флористики BURO ALL FLORA. Так же, как в этой композиции используются растения в самой узнаваемой и характерной форме, так и Дарья Неретина стремится «остановить мгновенье» и увековечить момент между расцветом и распадом.

Не случайно художница делает акцент на сочетании двух цветов. В белом, символизирующем чистоту и новое начало, для нее «так много смыслов, что за ним можно много всего спрятать». А красный напоминает о торжественных церемониях, религиозных шествиях и театральных занавесах. И, конечно, о работах Диего Веласкеса и Фрэнсиса Бэкона.

Ключевым элементом инсталляции станут произведения из фарфора — материала нарядного и отчасти гламурного, праздничного и при этом ежедневно используемого в быту, хрупкого, но вместе с тем стойкого. Объекты из серий «Сердечная недостаточность» (2018), «Оранжери» (2016), «Живое и мертвое» (2012), «Беседка» (2018), «Букет гарни» (2017) и «Консерваторы» (2013) — приметы знакомого, ускользающего или уже ушедшего мира, общие и понятные всем знаки. Это образы, которые мы храним в своей памяти: встреча с ними позволяет обратиться к себе настоящим.

В таких, казалось бы, неприметных объектах из фарфора, как огурцы в трехлитровой банке, овощи в теплице или яблоки, или гербарий из душистых трав, обернутых в одежду, воплощается кредо художницы: «Для меня важна “незаметная” история предмета, человека или места, я коллекционирую чужие и свои воспоминания, пытаюсь соприкоснуться с локальным прошлым».

Все представленные на выставке работы и проект в целом — это разговор о личном пространстве, необязательно физическом, но таком, где мы чувствуем себя безопасно и готовы к внутреннему диалогу. «Скрытые фигуры» - это рассказ о хрупкости материалов, предметов, воспоминаний, и в конце концов — жизни. Но в то же время проект говорит о невероятной силе впечатлений и воспоминаний. В двойственности, присущей работам Неретиной, скрывается их особое обаяние и сила: это бесконечное столкновение старого и нового, вечного и преходящего, твердости и пластичности, витальности и окаменелости. Эти их свойства помогают осознать ценность и полноту жизни. Сама художница говорит: «Я надеюсь, что у нас больше шансов остаться чем-то большим, что у всего «временного» есть шанс стать вечным».

Выставка открыта для посещения с 17 марта по 2 июня 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.