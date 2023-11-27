Товарооборот России и Китая вырастет до $400 млрд

23 ноября завершился масштабный China Business Forum 2023 от Школы Бизнеса «Синергия». Ключевыми темами двухдневного делового форума стали импорт и экспорт товаров, особенности китайской деловой культуры, поиск поставщиков, финансовые и юридические тонкости заключения сделок.

По оценкам экспертов, основными партнерами для Китая до сих пор являются предприниматели из США и стран Евросоюза. Так, около 95% затрат китайского банка ACBC приходится на обслуживание американских предпринимателей, в то время как на бизнесменов из России приходится только 2%.

Тем не менее, ситуация быстро меняется: только за первое полугодие 2023 двусторонний товарооборот России и Китая превысил $114 млрд, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что к 2030 году страны могут удвоить взаимодействие до $400 млрд. Динамика роста товарооборота стран открывает новые возможности для российского бизнеса.

На полях форума перед участниками выступил Ли Эньлинь, российско-китайский бизнесмен и автор блога-миллионика о бизнесе в России. Он отметил, что одной из ключевых проблем для китайской стороны является недостаток информации о российском рынке: «Одной из первостепенных задач российского бизнеса должно являться качественное информирование китайских бизнесменов о бизнес-рынке России. Многие китайские бизнесмены до сих пор уверены в том, что бизнес России «не прозрачен», что, безусловно, препятствует выходу новых китайских партнеров, а значит и новых инвестиций».

В свою очередь, крупные игроки российского рынка уже начали работу в этом направлении. Так, китайский центр Университета «Синергия» запустил четырехлетнюю программу двойного диплома с одним из ведущих вузов Китая — университетом Шаньтоу. А Школа Бизнеса «Синергия» организует для китайских предпринимателей бизнес-миссии в Россию.

Рассуждая о тонкостях делового общения с китайскими партнерами, академик Европейской академии естественных наук У Цзихуа отметил, что главным страхом для любого китайского бизнеса является «потеря лица» перед партнерами:

«Отдельно стоит отметить, что китайцы очень чувствительны к различным стандартам, которые приняты у русских. Например, китайского бизнесмена может возмутить просьба заполнить анкету для совершения сделки. Китайский бизнесмен может в целом посчитать это унижением, ведь по его мнению, зачем ему заполнять анкету, если он сидит лично перед вами».

Директор по развитию бизнеса «Синергия», эксперт по Китаю Олег Ремыга рассказал об особенностях китайского рынка: «Каждые 3,8 дней в Китае появляется новый стартап с оценкой более 1 млрд долларов. Китай – это страна экосистем. В ней приветствуется диверсификация бизнеса, где для компаний нормально заходить в различные ниши».

Другой особенностью рынка Китая является высокий уровень развития малого и среднего бизнеса, продукция которого составляет 80% ВВП. Для сравнения в США на МСП приходится 55%, а в России 25%.

«Если вы строите бизнес, хорошей стратегией является зайти через дочернюю компанию крупной корпорации: так вам открывается путь к крупным партнерам», – советует Ремыга.

Деловая программа мероприятия включила встречи с китайскими инвесторами и представителями госструктур Китая, выставку передовых продуктов и сервисов для бизнеса от российских и китайских производителей.