Трагикомедию «Везёт» покажут на НТВ

1 января 2022 года телеканал НТВ покажет все серии сериала IVI Originals «Везёт».

Зрители смогут познакомиться с героем Евгения Цыганова Иваном Потаповым, бывшим чемпионом по спидвею ныне зарабатывающим на жизнь «трезвым водителем». На его пути встречаются абсолютно разные люди. Иван готов прийти на помощь каждому: его попутчиками станут обаятельный старик, раввин заполярной синагоги Арье, бизнесмен, находящийся на грани саморасправы и многие, многие другие люди с неожиданной и весьма интересной судьбой. С каждой из «заблудших душ» Ивану придётся попотеть. Кто-то даже станет ему настоящим другом, как инспектор ГИБДД, славный мужик Михаил Поламорчук. Ну а помогать выходить из немыслимых ситуаций Ивану Потапову будет не только новоиспечённый товарищ, но и самоирония. Также в картине задействованы Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Владимир Меньшов, Юлия Снегирь и другие.

1 января в 17:00 в эфире телеканала смотрите все серии сериала «Везет».

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