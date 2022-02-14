Трейлер детектива «Технарь появился в сети Интернет

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В сети состоялась премьера трейлера детектива «Технарь» из линейки KION Originals, эксклюзивная премьера которого состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION, затем сериал будет показан на Первом канале. Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров — режиссер оригинального сериала KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.

технарь - сериал - трейлер

Главные роли в сериале «Технарь» исполнили Владимир Жеребцов («Бывшие», «Склифосовский»), Екатерина Олькина («Хрустальный”) и Виктор Добронравов («Чемпион мира», «Пальма»). Также в проекте снялись Федор Лавров, Линда Лапиньш, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Борис Хвошнянский, Анна Бачалова, Владимир Селезнев и другие актеры.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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