Третий полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться» завершился во Владивостоке

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) прошёл третий полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

Мероприятие объединило 200 участников – педагогов, ветеранов боевых действий, представителей патриотических объединений, силовых структур и молодых наставников.

Конкурс реализуется третий год по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом сезоне на него поступило рекордное количество заявок – 80 тысяч из 89 регионов страны.

«С каждым полуфиналом наш конкурс «Быть, а не казаться» становится всё сильнее — растёт уровень участников, крепнет их внутренняя мотивация. Они слушают лекции, обсуждают проблемные темы с экспертами, но самое главное — они уходят с готовыми идеями проектов, которые хочется сразу брать и делать. Особо стоит отметить наших дальневосточных наставников: на них можно опереться. Здесь слово не расходится с делом, а помощь другому — привычка и черта характера. Они не рассказывают молодёжи про ценности — они так живут, а личный пример всегда сильнее слов», – поделилась руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

За четыре дня участники прошли насыщенную программу: круговые собеседования с конкурсной комиссией, командные решения практических кейсов, консультационные встречи с экспертами, практикумы и экскурсии по знаковым местам Владивостока. При решении кейсов полуфиналисты опирались на собственный опыт и приводили примеры из реальной наставнической практики.

«Сообщество наставников уникально в своём роде — это небезразличные, горящие своим делом люди. Их сила — не в громких словах, а в ежедневной работе с молодёжью, в умении говорить просто и честно о главном. Именно эта работа сегодня закладывает фундамент будущего России — будущего, в котором ценятся ответственность, служение делу и любовь к Родине», – подчеркнул воспитатель учебного курса ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского» Даурен Джумалинов.

Важной частью программы стали встречи с представителями органов власти и экспертного сообщества. Руководители профильных подразделений субъектов РФ представили действующие региональные практики патриотического воспитания. Отдельная сессия с участием заместителя руководителя Росмолодёжи Лейлы Зотовой была посвящена возможностям самореализации молодёжи в России.

Центральным событием стала пленарная дискуссия о героях нашего времени. В ней приняли участие главный советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кавалер двух орденов Мужества Александр Урюпин, уполномоченный губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО, кавалер двух орденов Мужества Алексей Ефимов, врио проректора по молодёжной политике Дальневосточного федерального университета Вячеслав Земдиханов, проректор по внешним связям Московского государственного психолого-педагогического университета, член экспертного совета Роспатриотцентра Росмолодёжи Хож-Ахмед Халадов, а также Елена Старунова – мать погибшего бойца СВО Геннадия Старунова.

«Полуфинал – прежде всего точка роста. На конкурсе царит дружелюбная и душевная атмосфера, на проектной кейс-сессии мы услышали от участников предложения для решений актуальных вызовов системы воспитания», – отметила директор Центра патриотического и культурно-нравственного воспитания НИТУ МИСиС Елена Цуканова.

В ходе полуфинала участниками были сформулированы предложения для Кодекса наставника – этических правил сообщества. Документ планируют утвердить на финале конкурса в октябре.

Помимо основной деловой программы, полуфиналисты также приняли участие в общественно-патриотических событиях. 27 июня наставники вместе с молодёжью Владивостока отметили День молодёжи, а 30 июня возложили цветы к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота» – в преддверии Дня ветеранов боевых действий.

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» состоит из трёх этапов: отборочного (дистанционного), серии очных полуфиналов и финала. В 2026 году полуфиналы проходят с июня по август в пяти городах: Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Волгограде и Суздале.