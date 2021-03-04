Третий полуфинальный концерт конкурса «Песни Победы» познакомит зрителей с новыми участниками

Трансляция третьего полуфинального концерта конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 4 марта 2021 года. Свои музыкальные номера представят солист оперы Николай Ерохин (Москва), Оксана Кривова (Калуга) и певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Галина Войниченко (Москва).

Полуфинальные концерты конкурса транслируются каждый четверг на портале culture.ru и на сайте песни-победы.рф. По итогам полуфинала авторитетное жюри определит лучших исполнителей в номинациях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня». Весной 2021 года они выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к 9 Мая – Дню Победы.

Участники полуфиналов исполняют знаменитые лирические баллады, маршевые композиции, легендарные, знакомые каждому песни из любимых советских кинофильмов. Большинство композиций написаны в период смертельной борьбы с врагом или вскоре после разгрома фашизма. События военных лет, смерть и боль, суровый солдатский быт, мужество и честь, слезы горя и надежды, счастье Великой Победы – все отражено в этих песнях. Неудивительно, что и сегодня они волнуют наши сердца. В программу конкурсных концертов вошли также редко звучащие песни и авторские композиции, не известные широкой публике.

Предстоящий концерт откроет оперный певец (тенор), солист Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Николай Ерохин. Участие в конкурсе «Песни Победы» для него, по его собственному признанию, важно не ради достижения личной победы, а ради того, чтобы жила и передавалась из поколения в поколение память о пережитом нашей страной и о подвиге нашего народа. При этом Николай выбрал для концертного номера не известную военную песню, а красивый русский романс «Гори, гори, моя звезда» на музыку Петра Булахова и слова Владимира Чуевского. Ведь такие нежные, проникновенные произведения о любви тоже были крайне популярны на фронте: они напоминали измученным солдатам о мирном времени и родном доме, о дорогих их сердцу девушках и женах. У этого романса интересная история, о которой зрители узнают, посмотрев трансляцию концерта.

Оксана Кривова из Калуги, выступающая в категории любителей, исполнит старинную русскую народную песню «По диким степям Забайкалья». Эта величавая композиция входила во фронтовой репертуар Лидии Руслановой, поэтому часто звучала в годы Великой Отечественной войны. А семья Оксаны поет эту песню каждый раз, собираясь по праздникам за большим столом или отправляясь в поход. Что лишний раз подтверждает: мелодия и слова, полюбившиеся людям, могут оставаться с нами многие десятилетия.

Чтобы военные песни, написанные много лет назад, сегодня звучали свежо и актуально, зачастую необходимо придать им новую «огранку». Именно это попытается сделать певица, обладательница прекрасного сопрано Галина Войниченко, исполнив песню «Стихи входили в города» на музыку Модеста Табачникова (слова написаны неизвестным автором). Это произведение было не столь популярно, как, например, легендарная песня этого же композитора «Давай закурим», поэтому вдвойне интересно – удастся ли участнице полуфинала донести ее смысл и эмоции до зрителей в своей интерпретации.

Конкурс «Песни Победы», организованный в честь 75-летия Великой Победы, стартовал осенью прошлого года. Жюри рассмотрело более 500 заявок из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии и Киргизии. Отборочный тур выявил исполнителей, прошедших в полуфинал. Основные задачи проекта «Песни Победы» – напомнить о бессмертном подвиге советского народа, сумевшего защитить Родину в годы Великой Отечественной войны, открыть новые имена талантливых артистов.

Онлайн-трансляция третьего полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» начнется 4 марта в 20.00. Ведущими концерта по традиции выступят джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский и актер театра и кино Максим Линников.

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