Третьяковская галерея провела спецпоказ фильма «Здесь был Юра»

В рамках праздника «Лучше вместе» в Третьяковской галерее состоялся специальный показ фильма «Здесь был Юра» и паблик-ток с участием председателя правления ЦЛП «Особое детство» Анны Битовой, куратора инклюзивных программ Третьяковской галереи Аллы Орловой и соавтора сценария фильма «Здесь был Юра» Юлианы Кошкиной. В зале собрались обычные и неслучайные зрители, среди которых особые подростки и взрослые, их родители и сотрудники благотворительных организаций.

Фильм «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина основан на реальных событиях. Молодые начинающие музыканты Олег и Сергей живут в коммуналке, пишут музыку, репетируют, мечтают о популярности, думают только о дне сегодняшнем и как-то справляются с жизнью. Но вдруг на Олега обрушивается ответственность: нужно присмотреть за родственником с ментальными нарушениями, чей опекун и по совместительству отец Олега внезапно оказался арестован на 10 суток за пьяную драку. Особому дяде Юре (его играет Константин Хабенский, который только что получил премию «Ника» за эту роль) за пятьдесят, он не говорит, выглядит и ведет себя странновато. Получилось кино про взросление: молодые люди параллельно с музыкальными успехами растут по-человечески. А Юра тоже получает удивительный жизненный опыт.

«Был реальный Юра, с которым я не была знакома, и, по-моему, даже Сережа (Малкин – прим. ред.) мне не показывал фотографию. «Я опиралась только на его рассказ», — говорит Юлиана Кошкина. – В реальной жизни Юра все-таки немного говорит. И был большой вопрос был для нас — что с этим делать?».

В первой версии сценария, по ее словам, Юра произносил две фразы: называл свое имя, когда знакомился, и в конце говорил «Я хочу домой». Но потом из сценария это убрали.

«У меня нет объяснения, почему мы так сделали, — рассказывает Юлиана. — Просто интуитивно поняли, что того, как Юра общается, более чем достаточно. Слова ему в этой истории будто бы и не нужны. Это большой соблазн для сценариста — малоговорящему герою дать реплику в конце. Чтобы он сказал, и все обалдели. Мы не пошли за этим соблазном. И Константин Юрьевич тоже поддержал наше решение».

Анне Битовой фильм очень понравился. «Трогает игра молодых ребят, за сердце хватает, потому что мы, конечно, почти как родители, – говорит она. – Много лет работаешь в этом поле и переживаешь за ребят, что их кто-то не понял, обидел в трамвае и так далее. И тут видишь в кино, что люди из совершенно другой сферы тоже могут понять наших ребят, получить от общения с ними настоящее удовольствие и внутренне вырасти».

В свою очередь, Алла Орлова с 2013 года ведет в музее регулярные занятия с детьми, подростками и взрослыми с ментальными особенностями. «За это время изменилась я. И изменились те люди, которые пришли в команду недавно образовавшегося отдела обеспечения доступности и инклюзии Третьяковской галереи, — рассказывает она. — Больше скажу: ребята, которые приходят к нам на занятия, меняют музей. Мне очень интересно работать с ними, потому что они единственные сегодня видят мир таким, какой он есть, и искренне транслируют свое отношение. Смотришь на многие вещи и восхищаешься вместе с ними».

Зрители тоже приняли участие в дискуссии, состоявшейся после показа. В частности, речь зашла о моменте, который может показаться грустным: когда со стены во время ремонта счищают кусок обоев с надписью «Здесь был Юра». Но в этом можно увидеть и яркую метафору, считает заведующая Международной лабораторией исследований социальной интеграции ВШЭ Елена Ярская-Смирнова.

«Было бы странно, если бы все закончилось просто обнимашками, — говорит она. — Эта метафора означает, что ребята могут начать с чистого листа. Как говорит третий житель коммуналки Андрей, бывший антагонист: «Надо же двигаться дальше». Хоть Юра в каком-то смысле вернулся обратно (куда он и хотел вернуться), он тоже пошел дальше, потому что великолепно провел время, словно побывал на каникулах. А уж ребята-то точно пойдут дальше, потому что у них теперь другое сердце, другие мозги, и они другие люди. Потому что они вместе с Юрой — не благодаря ему, а вместе — все это сделали».