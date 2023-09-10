Третьяковская галерея раскрывает секреты высокой популярности участникам «Тавриды»

На площадке арт-кластера «Таврида» с 5 по 11 сентября проходит образовательная программа «Таланты Юга России». В рамках арт-школы культурного менеджмента молодые творцы познакомились с инструментами продвижения и развития, секретами высокой популярности Третьяковской галереи.

«Успех Третьяковской галереи в первую очередь был заложен ее создателями. И в дальнейшем она шла очень последовательно. Несмотря на то, что времена менялись, она очень жестко придерживалась правил и критериев, сформированных Павлом Третьяковым. Во-вторых, успех Третьяковки сейчас — это правильное позиционирование, очень сильный бренд, который всегда ассоциируется с качеством. Вы понимаете, что в Третьяковскую галерею вы идете за шедевром, и она никогда вас не разочарует. И третье — это правильная и очень аккуратная работа с целевой аудиторией. Третьяковская галерея редко идет на эксперименты. Все решения по работе и с проектами, и с аудиторией прорабатываются очень тщательно», — рассказал Алексей Савищев, начальник службы по маркетингу и связям с общественностью Государственной Третьяковской галереи.

Более 1,9 млн посетителей в год, второй по популярности Youtube-канал среди мировых музеев, 480 тыс. подписчиков и более 120 млн совокупного охвата публикаций в социальных сетях, 7,5 млн посещений сайта за год — «Таврида.АРТ» предложила молодым администраторам, организаторам и менеджерам культурных проектов и музеев познакомиться с инструментами, которые легендарная галерея применяет для того, что оставаться топ-музеем России и одной из известнейших галерей в мире. Заезд арт-школы культурного менеджмента «Таврида.АРТ» стал первым в рамках сотрудничества арт-кластера с Государственной Третьяковской галереей.

Слушатели заезда узнали тонкости стратегии развития и создания сильного бренда музея, подробности PR и маркетинга культурного менеджмента, а также детали работы со СМИ. При этом инструменты, которыми поделилась Третьяковская галерея применимы к культурной институции любого формата и масштаба, так как у всех учреждений есть цель — увеличить количество посетителей. И для это необходимо ядро, которое станет тем самым брендом — образом в голове потребителя, создающим ценность институции, за которую он готов заплатить.

Представитель Третьяковской галереи рассказал молодым творцам об определении ДНК бренда как важнейшем элементе развития любой культурной институции, о территории бренда и центральной позиции посетителя в ее определении, грамотной постановке целей и формировании стратегии. По словам специалиста, только правильный выбор действий может привести к качественным результатам.

«Как и любые знания, опыт Третьяковки позволяет ребятам с «Тавриды» не наступать на те же грабли, на которые уже кто-то наступил до них. Я прекрасно понимаю, что за такой короткий срок научить их я не смогу, но я могу им дать направление, инструменты и карту «минного поля». Дальше они идут сами. Если мы отталкиваемся от истории Третьяковской галереи и культуры в целом, то она уже переживала моменты, когда, например, в начале XX века современные художники предлагали выбросить все из музеев и заполнить их новым искусством. Это опыт. И Третьяковка как его хранительница может дать новому поколению, молодым слушателям «Тавриды» маяк, который подсветит то, что уже было сделано и было сделано хорошо. Третьяковская галерея — это очень точный инструмент, сформулированный критерий и мерило качества. При этом опыт большой институции всегда применим к маленькой. Точно также как, приезжая в регионы, на какие-либо конкурсы, конференции, мы очень внимательно следим за тем, что делают локальные музеи. И порой они создают настолько красивые и яркие вещи, что очень хочется их забрать себе», — отметил Алексей Савищев.

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