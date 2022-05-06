ТРИ КИНОПРОЕКТА К 9 МАЯ

«Топор. 1944» – Фильм

1944 год. Разведгруппа Одинцова, в которую входит Иван Родин, пробирается по глубоким тылам со специальным заданием – переправить через линию фронта молодого человека по фамилии Савичев. Кто он, откуда и как попал к партизанам Одинцову, не сообщают. Так как их ищут немцы, им проходится возвращаться другим путём. Наутро после трудного перехода Родин, пока другие спят, ловит воришку. Цыганёнок Марко рассказывает, что он сбежал из госпиталя, где у него и других детей брали кровь. Разведчики спасают детей, но прорваться к линии фронта с ними невозможно. Родин вспоминает учителя, которого он видел в одном из сёл, и говорит, что дождаться наступления наших можно в школе. Выясняется, что в подвале этой школы с самого начала войны директор прячет несколько цыганских семей: он притворялся немецким сторонником, чтобы те не совали нос в его школу. Одинцов разрешает радисту выйти на связь, они сообщают о спасённых детях и дают свои координаты. Немцы обыскивают дворы, коровники и склады, а после отправляются к школе. Директор сообщает, что всё хорошо, но, услышав детский плач, фашисты начинают штурм школы.

В ролях: Андрей Смоляков, Александр Голубев, Тимур Базинский, Тимофей Каратаев, Леон Тафара, Антон Успенский, Виктория Романенко, Бахтияр Ташбулатов и другие.

Режиссёр-постановщик: Евгений Звездаков.

«Мамкина звездочка» – Фильм

Военная драма основана на реальных событиях. Сюжет рассказывает о подвиге советского летчика Александра Мамкина, который принимал участие в операции «Звёздочка».

В оккупированном фашистами Полоцке голодают воспитанники детского дома. Немцы решают сделать из них доноров крови для раненых солдат, но директору удаётся убедить их в том, что детишек на время стоит вывезти в деревню, чтобы хоть немного откормить. Партизаны узнают, что в деревне появились дети, которым грозит верная гибель, и принимают решение организовать операцию по их спасению. С огромным трудом партизанам удаётся переправить детей к себе, но теперь их движение скованно, и они – лёгкая добыча для немцев. Детей нужно срочно эвакуировать на большую землю, но отряд окружён: единственный выход – вывозить самолётами. Начинается операция «Звёздочка» по спасению детей. Немцам удаётся уничтожить аэродром, поэтому эвакуацию приходится свернуть из-за отсутствия места для приземления. Нужно срочно искать выход: Александр, нарушив все правила, решает «угнать» свой старый кукурузник и полететь к партизанам, чтобы забрать ребятню.

В ролях: Михаил Евланов, Татьяна Казючиц, Владимир Капустин и другие.

Режиссёр: Александр Балахонов.

«Уроки войны» – Документальный сериал

Исторический проект «Уроки войны» о событиях Великой Отечественной войны выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER ко Дню Победы 9 мая. Создатель и ведущий проекта – Сергей Минаев, журналист, писатель и главный редактор журнала Esquire.

Документальный сериал «Уроки войны» повествует о событиях 1941-1945 годов. Сергей Минаев в простой и понятной форме и в свойственной ему энергичной манере расскажет зрителям о событиях войны и главных сражениях: от Брестской крепости до Берлинской операции.

В выпуски также вошли уникальные кадры из архивов военной хроники.

Документальный проект «Уроки войны» состоит из 14 серий хронометражем 10 минут.

Ведущий: Сергей Минаев.

Фильмы и сериалы доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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