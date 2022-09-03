«Три кота»: в каталоге KION появился хитовый мультипликационный проект

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере российского мультипликационного сериала «Три кота». Любимые многими детьми истории из жизни маленьких котят и их родителей помогут скрасить каникулы и встретить осень с хорошим настроением. Все четыре сезона анимационного шоу, покорившего более чем 170 стран мира, стали доступны подписчикам KION с 1 сентября.

Главные герои мультсериала — три котенка: Компот, его брат Коржик и сестра Карамелька. На протяжении 219 серий их дружная семья попадает в различные интересные ситуации и сталкивается с трудностями, из которых с легкостью и юмором выходит при помощи собственной смекалки и взаимовыручки. Кроме того, героям нередко помогают их родители, поддерживающие трех маленьких котов во всех их начинаниях.

Веселые эпизоды из жизни многодетной кошачьей семьи прекрасно подходят как для вечернего кинопросмотра, так и для развлечения в дороге во время отпуска. Легкие, но захватывающие истории заряжают хорошим и по-летнему светлым настроением — прекрасный контент для «бархатного» сезона.

В ненавязчивой и хорошо понятной детям любого возраста манере мультсериал поднимает важные темы: учит юных зрителей основам безопасности на дороге и правилам построения гармоничных отношений в семье и дружбе, рассказывает о важности заботы об окружающей среде, а также прививает интерес к мировой культуре, интеллектуальным играм и спорту.

«Три кота» — проект режиссера Дмитрия Высоцкого, произведенный на «Студии Метрафильмс» по заказу телеканала «СТС» и уже завоевавший любовь зрителей не только в России, но и за ее пределами. Благодаря сотрудничеству с зарубежными медиакомпаниями с Компотом, Коржиком и Карамелькой смогли познакомиться дети из более чем 170 стран мира. Также интерес к сериалу подтверждается высокими оценками критиков, участием в фестивалях и получением наград, среди которых в том числе почетная статуэтка телевизионной премии «ТЭФИ».

Роли в мультипликационном сериале озвучили Михаил Новодворцев, Илья Хрусталёв, Александра Глушинская, Максим Сергеев, Елена Шульман, Михаил Хрусталёв и другие талантливые актеры озвучивания. Авторы сценария — Дмитрий Высоцкий и Дарина Шмидт, режиссеры — Дмитрий Высоцкий и Алексей Горбунов, в качестве режиссера-постановщика также выступил Дмитрий Высоцкий.

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