Три премьеры якутских кинорежиссёров будут представлены в День российского кино

В якутском селе Амга стартовал кинофестиваль «Амма – киинэ туоната» (в переводе с якутского – «Амга – территория кино»), приуроченный ко Дню российского кино. В этот день состоятся бесплатные показы и премьеры фильмов амгинских режиссеров, а также кастинги для всех желающих.

На фестивале зрители увидят три премьеры: кинофильм «Кукушка» (режиссер Евгений Николаев), «Дыхание тьмы» (режиссер Рустам Пудов) и «Торбаса, или Как мы рубили мясо» (режиссер Никита Давыдов). Также здесь будут показаны фильмы «ЫТ» (режиссеры Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов) и «Там, где танцуют стерхи» (продюсер, оператор Семен Аманатов).

Это уникальная возможность познакомиться с талантливыми авторами и их работами, а также насладиться атмосферой настоящего киноискусства.

Напомним, что картина «Кукушка» – обладатель наград XVIII международного фестиваля «Зеркало» и международного кинофестиваля дебютов Евразии «Одна шестая» 2024 года. «Там, где танцуют стерхи» – фильм открытия фестиваля российского кино в Пекине, обладатель Гран-при международного фестиваля «Золотой ворон» 2024 года.

Лента «Торбаса, или Как мы рубили мясо» – дважды лауреат фестиваля Горький-fest 2024. Фильм «Ыт» отмечен призом Варшавского кинофестиваля и наградой NETPAC в 2021 году.

Амгинские режиссеры Дмитрий Давыдов, обладатель главного приза фестиваля «Кинотавр» (2020), и Степан Бурнашев, лауреат главного приза конкурса игрового кино фестиваля «Окно в Европу» (2020) – одни из самых известных и титулованных режиссеров нового якутского кино, Семен Аманатов – обладатель 8 наград международных фестивалей за лучшую операторскую работу.