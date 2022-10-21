Три произведения народной глиняной игрушки вернулись в Сергиево-Посадский музей-заповедник после реставрации

В Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник вернулись после реставрации три произведения народной глиняной игрушки. Они были отреставрированы во Всероссийском реставрационном центре им. акад. И.Э. Грабаря при помощи специалистов отдела керамики.

Все экспонаты требовали особого подхода к работе, которая оказалась далеко не простой. Особые сложности возникли при реставрации дымковской игрушки «Скамья с горшком», выполненной в первой половине 1930-х годов.

Для восстановления утраченных деталей было проведено исследование, во время которого для поиска аналогий пришлось обращаться не только к научно-исследовательской литературе, но и к разным музейным коллекциям.

Задача заключалась в выявлении индивидуальной манеры ручной лепки, характерных особенностей, которые свойственны конкретному автору при выполнении той или иной работы.

«Скамья с горшком» относится к весьма редким сюжетам дымковской игрушки, поэтому найти что-то похожее почти невозможно. Однако в итоге задача была решена: реставрация игрушки позволила не только сохранить ее, но и экспонировать на временных выставках.

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