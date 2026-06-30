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Москва

Три стихии заново: в Центре МАРС открывается обновлённая иммерсивная вселенная

By: T1

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Фото: пресс-служба ЦСИ МАРС

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Центр современного искусства М’АРС проводит тотальную перезагрузку своей флагманской иммерсивной выставки «СЕНС». Три тематических зала — «Земля», «Эфир» и «Воздух» — получают совершенно новое наполнение, стирающее грань между технологией, экологией и внутренним миром человека.

В партнёрстве с фондом «Второе дыхание» зал «Земля» превращается в масштабный арт-объект из вторсырья. Сотни килограммов сданной одежды обретают вторую жизнь, формируя природные ландшафты. Так индустрия перепотребления получает эстетическое переосмысление и становится символом коллективной ответственности.

Пространство «Эфир» — территория будущего: благодаря нейротехнологиям Neiry посетители смогут управлять генеративной графикой силой мысли. Мозговые импульсы в реальном времени визуализируются в динамические узоры, и каждый гость становится соавтором цифровой архитектуры.

Зал «Воздух» полностью меняет свой образ: он наполняется кинетическими и световыми скульптурами, а также уникальной дыхательной практикой, созданной специально для экспозиции. Вся выставка начинает дышать в прямом смысле — это живой, пульсирующий организм, где зритель участвует в сотворении реальности.

«Обновлённая экспозиция — наш манифест осознанности, — говорит художница и основательница проекта Анастасия Картузова. — Объединяя науку, алгоритмы и апсайклинг, мы создали бережный маршрут к себе. Надеюсь, он вдохновит гостей внимательнее относиться и к планете, и к собственному внутреннему состоянию».

С 10 июля выставка становится доступна для всех и продолжит работу в новом формате до 30 декабря включительно.

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