Трибьют «Иванушкам International» представят на фестивале «Таврида.АРТ»

Одним из главных событий фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, станет шоу, посвященное группе «Иванушки International». На трибьюте вместе с молодыми музыкантами – резидентами арт-кластера – выступят группы «Фабрика», «Корни», Хабиб, Haru, Антон Токарев, Александр Иванов и группа «Рондо».
Группу «Иванушки International», ставшую одной из самых популярных на российской сцене, в 1994 году представил продюсер и композитор Игорь Матвиенко. «Меня не перестает удивлять широта диапазона идей, реализуемых на «Тавриде», – отметил он. – Сегодня на ней могут исполнять народные песни, завтра – классическую музыку, а послезавтра – сделать концерт на песни «Иванушек». Это очень мудро, потому что именно в таком смешении стилей, жанров, времен, культур может зародиться что-то новое и уникальное».
На одном из главных музыкальных событий «Таврида.АРТ» резиденты арт-кластера споют любимые хиты «Иванушек» вместе с Александром Ивановым и группой «Рондо», группами «Фабрика» и «Корни», Хабибом, Haru и Антоном Токаревым.
«Очень неожиданно и приятно, что на фестивале решили сделать такой проект. Мы, конечно, на сцене давно, но не думали, что настолько! В прошлом году Игорь Матвиенко стал обладателем премии «Легенды Тавриды», а мы выступили на церемонии награждения. Это стало нашей первой встречей с проектами арт-кластера и его резидентами – молодыми, творчески заряженными профессионалами. Поэтому не сомневаемся, что наши песни в надежных руках», – сказал Андрей Григорьев-Апполонов солист группы «Иванушки International». Музыканты подключатся к концерту в онлайн-формате и станут ведущими концерта.
«Тополиный пух», «Тучи», «Кукла» – эти и другие песни «Иванушек International» знает практически каждый житель России. Поэтому трибьют группе пройдет на «Таврида.АРТ» – фестивале, который станет одним из ключевых событий Года культурного наследия страны. Резидент арт-кластера Екатерина Москалева совсем недавно вошла в состав группы «Фабрика», вместе с которой она исполнит песню «Малина» на трибьют-концерте. «На «Тавриде» начался мой путь на большую сцену: здесь я прошла кастинг в Академию Игоря Матвиенко, стала солисткой «Фабрики» и теперь вернусь на фестиваль в составе известной группы, – говорит Екатерина. – Я выросла на песнях «Иванушек». Мне кажется, что так или иначе их творчество повлияло на большинство российских современных музыкантов».
В 2022 году «Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 событий. 16 августа хедлайнером станет Баста, а 17 августа на главной сцене выступит Лолита.
Бесплатная регистрация зрителей на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на tavrida.art.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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