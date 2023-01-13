Трибьют-шоу группы АББА — ABBIA стартовал в Москве

В начале года в Культурном Центре Меридиан состоялся шоу-концерт российского трибьюта группы АББА - ABBIA (ex Super Trouper). Первое шоу прошло под названием «Happy New Year».

Коллектив существует с 2008 года и единственный в России имеет лицензии на исполнение и запись произведений AББА.

При полном солд-ауте и под несмолкаемые овации зрительного зала солистки коллектива Елена Кобахидзе и Варвара Филатова создали необычайно тёплую атмосферу. Исполнение легендарных хитов ABBA было на таком высоком уровне, что некоторые присутствующие думали об использовании фонограммы. Но шоу ABBIA - это всегда только живой звук. Для солистов были пошиты копии туник АББА 1979 года, программа была изменена и срежиссирована под новые сценические образы. Музыканты топового уровня, участвующие в проекте, создавали необычайный драйв, синхронизарованная видеопроекция и мощное световое оформление давали ощущение масштабного шоу мирового уровня.

ABBIA – невероятный полет на машине времени в чувственную эйфорию 70-х! Время, когда легендарный квартет АББА покорил весь мир своими мегахитами.И спустя несколько поколений с этими песнями всегда и неизменно врывается искрящееся ощущение праздника!

Завораживающее трибьют-шоу АББиЯ воссоздает живые выступления восхитительной четверки и лицензировано правообладателями.

Несколько смен образов, аутентичные музыкальные инструменты и безукоризненный профессионализм артистов – участников проектов MammaMia! и Chess. Группа получала приглашения выступить во Франции, Португалии, Китае, Катаре, Турции, ОАЭ и других странах. Эти ритмы никого не оставят равнодушными и разукрасят память невероятными эмоциями!

Трибьют-шоу ABBIA – шоу, которое нужно увидеть хотя бы раз!

Ближайший концерт – 5 апреля в Москве в Magnus Locus. Не пропустите.

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