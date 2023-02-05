Триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз» Антуана Барро представят в онлайн-кинотеатре KION

В онлайн-кинотеатре KION выходит триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз» Антуана Барро, мировая премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале. Новая картина режиссера – про запутавшуюся в паутине лжи женщину, которая уже не знает кто она такая на самом деле. Главные роли в фильме исполнили звезда французского кино Виржини Эфира, а также Ким Гутьеррес и Бруно Саломон. Напряженный триллер с неожиданным финалом «Двойной обман Мадлен Коллинз» уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Главная героиня этой истории Мадлен живет двойной жизнью: во Франции у нее муж-дирижер Мельвиль и двое сыновей, в Швейцарии – любовник Абдель и маленькая дочка. Она филигранно лавирует между семьями, объясняя постоянные отъезды работой. Но зачем она все это делает и что скрывает на самом деле?

«Когда зритель понимает, что героиня переезжает из одного места в другое, неизбежно возникает мысль о двойной жизни, но обычно такое бывает с мужчинами. Сначала это была семейная драма, и только позже драма превратилась в триллер, потому что лгать — это ужасно. Когда ты залгался до того, что постоянно боишься быть пойманным на лжи, все превращается в триллер» – говорит режиссер Антуан Барро.



«Двойной обман Мадлен Коллинз» — его третий полнометражный фильм. Режиссерский дебют Барро «Выгребные ямы» участвовал на кинофестивале в Локарно (конкурсная программа «Режиссеры нашего времени») и Берлине «Красная спина» (внеконкурсная программа «Форум»). А «Двойной обман Мадлен Коллинз» впервые показали в рамках программы «Дни авторов» на кинофестивале в Венеции.



Роли в фильме исполнили: Виржини Эфира («Искушение»), Ким Гутьеррес («Круиз по джунглям»), Бруно Саломон («Короче»), Жаклин Биссет («Двуличный любовник») и Надав Лапид («Синонимы»). Сценарий Антуан Барро написал совместно с Эленой Клотц («Атомный возраст»), оператор — Гордон Спунер («Сатоси Кон, иллюзионист»), композитор — Ромен Труийе («Сирано. Успеть до премьеры»).



Узнать, сможет ли Мадлен найти место для правды в своей жизни, можно в онлайн-кинотеатре KION.

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