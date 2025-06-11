Триллер про искусственный интеллект «On и она» покажут на Фестивале российского кино в Бразилии

Фестиваль российского кино в Бразилии откроется триллером «On и она», главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд. Этот проект – рассуждение на тему того, наступит ли время, когда человек будет выбирать себе партнера между человеком и искусственным интеллектом. По сюжету, Ксения, амбициозный разработчик в сфере ИИ, отправляется на отдых в Таиланд на виллу со встроенной системой «умный дом» с именем Маркус. Сперва Маркус удовлетворяет все её желания, но вскоре начинает полностью контролировать её жизнь. Зрелищный и злободневный фильм, несомненно, найдет отклик у бразильской аудитории. Сегодня Бразилия – один из ключевых игроков в мировой индустрии ИИ. Председательствуя в БРИКС в 2025 году, Бразилия назвала одним из приоритетов содействие ответственному управлению искусственным интеллектом, работу над регулированием ИИ.

Продолжит программу фестиваля драма «Вдохновение»: создатели ленты относят ее к жанру «постхоррор». Режиссер Константин Еронин известен в международных кинематографических кругах благодаря громкому успеху своего короткометражного фильма «Чистилище» (2022), завоевавшего призы нескольких кинофестивалей мира, в том числе Cannes World Film Festival (Франция), Rome Outcast Independent Film Awards, HIFF Italian Film Festival (Италия), Paradise Film Festival (Венгрия) и других.

«Вдохновение» также уже имеет в своем активе фестивальную награду: картина стала победителем Международного кинофестиваля «КАРО.Арт» в номинации «Лучшее российское кино» в октябре 2024 года. Это история одинокого художника, живущего на берегу высохшего озера. Время от времени к нему приходит почтальон, но вместо писем он приносит картины. Их забирает властный человек, отдавая взамен алкоголь и еду. Художник пытается выяснить, кому принадлежат картины.

«Сумма квадратов катетов» – дебютный полнометражный фильм молодого режиссера Киты Фрайхайт, драма о проблеме буллинга в школах. По сюжету старшеклассница Соня переходит в новую школу и решает провести там эксперимент — подружить хулигана Марка и «ботаника» Гришу, буллера и жертву. Но в ходе эксперимента оба парня влюбляются в Соню.

В рамках предыдущего Фестиваля российского кино в Бразилии в этом году, проходившего с 27 марта по 23 апреля на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte, были показаны следующие фильмы: «Там, где танцуют стерхи» (2024, реж. Михаил Лукачевский); «Шаман» (2024, реж. Михаил Мерзликин); «Огненный лис» (2024 год, реж. Дмитрий Шпиленок); «Крест» (2024, реж. Сергей Дебежев); «Красные ленты» (2024, реж. Алексей Белосохов); «Четыре четверти» (2024, реж. Евгения Тирдатова).

В 2024 Бразилия стала участником международной культурной акции «Ночь кино», оператором которой выступило РОСКИНО. В рамках мероприятия была показана военно-историческая драма «Воздух» (реж. Алексей Герман – мл.).

В настоящее время прорабатывается межправительственное соглашение о совместном кинопроизводстве между Россией и Бразилией. Бразилия также входит в ТОП-3 зарубежных рынков по кинотеатральным сборам российских фильмов по итогам 2024 года.