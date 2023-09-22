Каннский фурор для «Анатомии падения» был только началом. На данный момент фильм называют одной из главных картин года. Он собрал восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана, а в родной Франции заработал внушительную кассу: в кинотеатрах «Анатомию падения» уже посмотрели более миллиона зрителей. В США фильм анонсируется претендентом на Оскар по четырем номинациям (Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучший сценарий и Лучшая женская роль для бенефиса Сандры Хюллер).

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

Режиссер картины – Жюстин Трие, одна из самых заметных постановщиц современного французского кино. Ее предыдущие работы неоднократно попадали в программу Канн и номинировались на национальную кинопремию Сезар. «Анатомия падения» мастерски соединяет черты криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса – по накалу страстей фильм напоминает «Основной инстинкт» Пола Верховена и «Исчезнувшую» Финчера, а детективная интрига с неожиданными поворотами выдержана в лучших традициях Хичкока. Картину, исследующую анатомию падения семейных отношений, критики также сравнивают со «Сценами из супружеской жизни» Бергмана и «Брачной историей» Баумбаха.

«Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос «Кто это сделал?». Но я считаю, что это в большей степени картина о паре. Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка», – Жюстин Трие, режиссер фильма.

Кинопрокатная компания Про:взгляд приобрела фильм для проката в России еще в 2022 году, на предыдущем Каннском кинорынке. «Прочитав сценарий, мы сразу крайне высоко оценили его потенциал. Всегда приятно поддерживать репутацию прозорливого к острому материалу и чуткого к тенденциям прокатчика. Вдвойне приятно, что это произошло на десятом, юбилейном году существования нашей компании. Так что мы надеемся повторить успех «Паразитов», который не только стал полноценным зрительским хитом, но и рекордсменом в оскаровской гонке. Мы горды становиться проводником картин такого уровня для российского зрителя» – Татьяна Долженко, глава компании.

19 октября дистрибьютор Про:взгляд выпускает в прокат фильм-событие года — победителя Каннского кинофестиваля 2023, обладателя Золотой пальмовой ветви фильм «Анатомия падения» режиссера Жюстин Трие.

Факты о фильме

«Анатомия падения» – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2023, мировая премьера фильма сопровождалась 10-минутной овацией. Он является фаворитом кинокритиков (имеет рейтинг на IMDb 7,9 и 98% рейтинг свежести на Rotten Tomatoes), а в родной Франции фильм посмотрели в кинотеатрах более миллиона зрителей. Это лучший результат по кассовым сборам среди Каннских победителей, начиная с 2008 года;

Исполнительница главной роли Сандра Хюллер – признанная европейская звезда (Европейская киноакадемия 2016 – лучшая женская роль за «Тони Эрдманн», Берлинский кинофестиваль 2006 – лучшая женская роль за «Реквием»; «Между рядами») и актриса года по версии The Hollywood Reporter. Мировая пресса прочит актрисе двойную номинацию на «Оскар» 2024 (за «Анатомию падения» и «Зону интересов» Джонатана Глейзера, также фильм- участник Основного Каннского конкурса этого года);

Жюстин Трие – третья женщина, получившая главную каннскую награду, после Джейн Кэмпион («Пианино») и Жюлии Дюкурно («Титан»). Предыдущий фильм режиссера «Соблазн» соперничал в Каннах с «Паразитами» Пон Джун Хо. На вручении Золотой пальмовой ветви Трие сообщила, что она посвятила свою победу всем молодым коллегам, которым пока не удалось снять свой собственный фильм;

Одна из звезд фильма – бордер-колли Месси, сыгравший любимца семьи Снупа, получил еще одну Каннскую премию, Palm Dog. Трие заявила, что пес «был важной частью актерского ансамбля», а его персонаж «служит двойником погибшего мужа»;

Для кинотеатрального проката в США права на фильм куплены престижной компанией Neon, выпустившей в разные годы основные оскаровские фавориты. Выпуск в прокат в США «Анатомии падения» состоится всего за несколько дней до российского релиза.

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