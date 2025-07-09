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Триумф создает свой частный академический хор

editor
By editor
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хор триумф - анастасия гуляева
Фото © Екатерина Михеева

Частная филармония «Триумф» впервые создает свой музыкальный коллектив. Уже с осени этого года в «Триумфе» начнет репетиции первый в Перми частный открытый академический хор. Художественным руководителем и дирижером хора станет Анастасия Гуляева — солистка хора musicAeterna, участница вокального ансамбля musicAeterna 4.

«Несмотря на то, что я много лет являлась артисткой профессиональный хоров — моя основная квалификация дирижер — хормейстер. Волею судеб, точнее судьбе коллектива Теодора Курентзиса musicAeterna, являясь артисткой хора и солисткой ансамбля МА я переехала работать в Санкт-Петербург, где по сегодняшний день базируется musicAeterna. Но желание вернуться в родной город меня никогда не покидало. И вот теперь, когда я получила ещё больше навыков работы с голосом, над техническими вокальными техниками на личном опыте внутри хора великого мастера наших дней Т. Курентзиса — я чувствую непреодолимое желание воплощать все практические и теоретические знания и наработки на благо своего родного города и края. Поэтому с нового творческого сезона возвращаюсь в Пермь с тем, чтобы создать хоровой коллектив, который будет «свидетельствовать» о всех самых последних тенденциях и закрепившихся музыкальных традициях», — рассказывает хормейстер-дирижер, художественный руководитель хора Анастасия Гуляева.

Хор получил название «Triumphum vox», что в переводе означает «Голос Триумфа». Не случайно выбрано написание на латинском языке, хор планирует сосредоточиться именно на старинной и духовной музыке. Классический, в основе, репертуар хора будет включать в себя также музыку различных направлений и стилей. От импровизированных старинных мелодий средневековых «кодексов» до музыки современных композиторов и аранжировщиков. Будет два состава хора, один камерный, который сосредоточиться на концертной деятельности и один общий, цель которого больше образовательная, нацеленная на вокалистов-любителей хоровой музыки.

«Мысль создать свой хоровой коллектив витала уже давно и в этом году все должно сложиться, тем более с хормейстером такого уровня как Анастасия Гуляева. Планы строим грандиозные, первый «отчетник» в октябре-ноябре, а большая презентация хора в марте-апреле, конечно планируем выступления не только в Перми, но и в Москве и Санкт-Петербурге, а когда-нибудь поедем покорять Зальцбург, пока это конечно амбициозная мечта, но цели нужно ставить самые высокие. Сейчас для нас главное создать коллектив высокого профессионального уровня», – комментирует арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.

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