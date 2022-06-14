Трогательный и цепляющий душу клип выпустила Анна Хилькевич ко Дню России

«Человеку нужен человек…». Анна Хилькевич с семьей, Надин Серовски, Алина Акилова, Женя Ершов, Дмитрий Земсков, Алла Земскова, семья Аркаловых, Артур Арутюнян и другие топовые блогеры Insight People объединились для создания социального ролика «Вместе», приуроченного ко Дню России. Видеоклип был создан за счет профессиональных и творческих ресурсов столичного продюсерского центра Insight People. Идея проекта, который базируется на объединении ценностей поколений, принадлежит резиденту Insight People Анне Хилькевич.

«Мы хотели говорить о важном и нужном, цеплять самые тонкие струны души зрителя интересным и нетривиальным образом. Мне пришла идея объединить звезд и самых близких им людей в одном месте и просто понаблюдать за ними, как они делят радостные моменты общения друг с другом. Так и получился этот яркий социальный ролик «Вместе». Для нас важно было донести, что семья играет огромную роль в жизни каждого человека, и нужно беречь своих родных», — говорит популярная актриса и резидент Insight People Анна Хилькевич.

Ключевая цель клипа – развитие патриотизма у молодого поколения, объединение людей через основные жизненные ценности: любовь, семью и дружбу.

«Россия – самая многонациональная страна. Каждый человек уникален, у каждого своя история. Вместе мы можем менять этот мир к лучшему, делиться своими радостями и горестями, дружить, любить и быть счастливыми. Уверена, что этот социальный ролик обязательно найдет своего зрителя, потому что он получился очень искренним и настоящим. Сейчас среди огромного количества хайповых клипов, такие трогательные и честные проекты очень важны», — считает генеральный директор блогерской сети Insight People Алина Зиннатуллина.

Зачитывая стихи, которые на первый взгляд говорят о понятных для всех жизненных приоритетах, актёры демонстрируют единство и многообразие народов России, а через эмоции, которые испытывает зритель во время просмотра, показывают, что «человеку нужен человек».

Композитор — Мадина Умарова, автор слов — Зарина Адылова, автор фонограммы — Анна Сычева, продюсер проекта — Анна Хилькевич.

С 12 июня социальный видеоролик «Вместе доступен на всех цифровых площадках.

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