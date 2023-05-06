ЦДМ на Лубянке приглашает на праздник в честь своего 66-летия

6 июня 2023 года 66 лет исполняется одному из символов Москвы – «Центральному Детскому Магазину на Лубянке». Отмечать день рождения ЦДМ будет больше месяца – с 6 мая по 4 июня. В эти дни гостей ждет обширная праздничная программа: детские спектакли, встречи с писателями, чтения сказок, обзорные экскурсии, творческие мастер-классы, квесты, концерты и розыгрыш подарков. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

«В честь дня рождения ЦДМ мы подготовили более 50 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы. В этом году программа посвящена сказкам и их героям. Пространство главного атриума превратилось в большую интерактивную площадку, где можно сделать яркие фото, пройти квест, поучаствовать в мастер-классах, послушать сказки и увидеть выступления ведущих творческих коллективов Москвы. Посетителей также ждут авторские обзорные экскурсии по достопримечательностям магазина. Гиды впервые покажут участникам новые уличные витрины ЦДМ, созданные по мотивам шедевров детской литературы. Приглашаем гостей окунуться в сказочную атмосферу легендарного детского магазина», – прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Ежедневно до 4 июня в главном атриуме ЦДМ на Лубянке работает тематическая площадка «В окружении сказки» с интерактивными зонами, VR-аттракционами и красочными арт-объектами. В выходные и праздничные дни на сцене атриума проходят детские спектакли, балетные постановки и театрализованные чтения сказок в сопровождении классической музыки: «Аленький цветочек», «Айболит», «Волшебник изумрудного города», «Конек-Горбунок», «Соловей-разбойник», «Спящая красавица», «Чиполлино» и другие. Кульминацией праздника станут первые летние выходные – 3 и 4 июня, с 12:00 до 18:00, гостей ЦДМ ждут спектакли, игровые программы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, концерты, дискотеки и розыгрыши подарков.

Творческие встречи с писателями

В выходные и праздничные дни гостей ждут творческие встречи. 21 мая и 3 июня ЦДМ посетит популярный писатель, автор известных книжных и анимационных проектов, член правления Ассоциации анимационного кино РФ Олег Рой. Он расскажет о своем творчестве, покажет серии нового анимационного сериала «Шмяк. Волшебная лавка Есении» и ответит на вопросы. Во встречах, организованных книжным сервисом «Строки» от МТС, примут участие: автор книг «Пафка и шкаф» Валя Филиппенко (6 мая), создательница «Мафии с подоконника», «Осьминожки Осипа – агента 008» и «Фасолек» Ирина Лейк (13 мая), преподаватель литературы, писатель Алексей Олейников, придумавший подростковые истории «Детективное агентство "Утюг"» и «Кролы и Цаки» (20 мая).

Увлекательный квест

Ежедневно, с 10:00 до 22:00, посетители ЦДМ смогут самостоятельно пройти увлекательный квест «В окружении сказки» по игровым станциям, расположенным в главном атриуме. Участников ждет «книжное» дерево с аудиозаписями сказок, интерактивный домик с загадками, «сказочный» центр Почты России с возможностью бесплатно отправить тематические открытки и VR-зона, в которой можно совершить виртуальное путешествие по ЦДМ.

Тематические мастер-классы

В выходные и праздничные дни проходят творческие мастер-классы от фабрики «Красный Октябрь» – дети участвуют в создании поделок в конфетной тематике и конкурсах от всеми любимого персонажа Красной Шапочки. Также гостей ждут танцевальные мастер-классы от студии растяжки TOPSTRETCHING в ЦДМ.

Обзорные экскурсии

В честь 66-летия магазина посетители смогут принять участие в обзорных экскурсиях, посвященных истории ЦДМ. В их разработке участвовала известный гид, обладательница премии «Путеводная звезда» Марина Крамская. Вместе с гидом гости посетят главный атриум, увидят одни из крупнейших в мире механические часы «Ракета», зайдут в сказочную резиденцию Бабы-яги, побывают в «Музее детства» и поднимутся на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на исторический центр Москвы. На экскурсиях впервые будут представлены пять новых уличных витрин ЦДМ, созданных по мотивам русских народных сказок и классических произведений детской литературы: «Баба-яга», «Конек-Горбунок», «Незнайка в Солнечном городе», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». Экскурсии предназначены для семейного посещения с детьми старше шести лет. Они будут проходить 6, 7, 14, 20, 21, 27, 28 мая, а также 1, 3 и 4 июня – с 12:00 до 13:00. Количество мест ограничено – необходима предварительная запись по ссылке: https://66.cdm-moscow.ru/.

Праздничная акция

Гости ЦДМ также смогут принять участие в праздничной акции. В период с 1 мая по 3 июня покупатели нового магазина «ЦДМ Игрушки», загрузившие на сайте https://cdmigrushki.cdm-moscow.ru/ чеки на сумму от 5000 рублей, получат возможность выиграть сертификаты на семейное посещение тематического парка развлечений «Сочи Парк» с недельным проживанием в отеле-замке «Богатырь», расположенном на берегу Черного моря, и другие подарки. Розыгрыш призов состоится на сцене главного атриума ЦДМ 4 июня в 16:30.

Фото – ЦДМ на Лубянке

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.