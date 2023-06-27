Центр дизайна Artplay примет участие в фестивале «Москва Фест 2023»

Арт-субботник, создание горожанами тотальной инсталляции, презентация родстера «Крым», бесплатные мастер-классы, лекции по истории дизайна и архитектурные рейвы, - в ARTPLAY анонсировали программу «Москва Фест 2023» в рамках Российской креативной недели. С 3 по 9 июля Центр дизайна Artplay принимает участие в фестивале «Москва Фест 2023» в рамках Российской креативной недели.

Кластер представляет трек «Дизайн-квартал». На территории Artplay будут проходить архитектурные рейвы и лаборатории, лекции по истории дизайна, мастер-классы по работе с деревом, выставки и многопрофильные экскурсии.

Тотальная инсталляция с архитектором Дарьей Лисицыной

В лаборатории архитектуры гости площадки смогут потренировать свое пространственное мышление, научатся конструировать, проектировать и создавать впечатляющие объекты искусства. В работе смогут принять участие до 1 500 + человек, а результатом станет масштабная композиция на территории.

Арт-субботник совместно с Гарри Зухом

Кисти, краски, непринужденная атмосфера, — все желающие смогут поучаствовать в арт-терапии, автором которой станет Гарри Зух. Посетители смогут дать волю своим творческим порывам и присоединиться к совместной мастерской деревянной скульптуры: художник быстро обучит искусству рисовать везде и всюду обаятельных лошадок.

Презентация авто Родстер и Омода

В рамках реализации стратегического проекта КРЕАТЕХ горожане смогут вживую увидеть автомобили OMODA C5 и Бауманский родстер «Крым», узнать все особенности их разработки и поучаствовать в розыгрыше призов.

Проект «Яркие лавочки»

В основе, - идея превратить обычные городские лавочки в красочные арт-объекты. Инициатива команды «Фантазеры» поможет создать более яркий и дружественный городской пейзаж.

Музей цветомузыки

Гости будут исследовать синестетический мир цветомузыкальных устройств советской эпохи и эволюцию светового дизайна! Коллекция винтажной техники, объединяет свет и музыку, как форму художественного высказывания, в единую экспозицию, лабораторию и диско-клуб.

Лаборатория звука. Архитектурный рейв. Осознанное прослушивание

7 и 8 июля состоится «Deep Listening» – это формат сотрудничества художника Алины Гуткиной (васябеги) и музыканта Анатолия Есаулова (rudebwoi4x4) со зрителями, основанный на звуковой медитации. Вас ждет развернутый сценарий погружения в архитектуру и исследование звукового ландшафта электронных жанров музыки.

С подробным расписанием вы можете ознакомиться по ссылке городской программы фестиваля: https://fest.moscow/design .

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