Центр лечебной педагогики приглашает на зимнюю благотворительную ярмарку

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11 декабря с 14:00 до 18:00 в Центре лечебной педагогики «Особое детство» (Москва, улица Профсоюзная, д. 136, к. 5) пройдет 31-ая Зимняя благотворительная ярмарка. Все вырученные средства пойдут на развивающие и образовательные программы для особых детей и взрослых.

Гостей ждет увлекательная программа:

  • сувениры из керамики, ткани, дерева и не только – от мастерских ЦЛП «Особое детство» и других благотворительных организаций, артелей и мастеров Москвы;
  • фудкорт от Гастрономической модельной площадки «ГАМП»;
  • в 16:00 домашний концерт джаз-бэнда Moonberry Jam;
  • и другие приятные сюрпризы.

Зимние ярмарки Центра лечебной педагогики проводятся с 1991 года и полюбились многим взрослым и детям. Они создают новогоднее настроение для семей, сотрудников, волонтеров, друзей и гостей Центра и помогают талантливым людям с особенностями развития, художникам и мастерам, заявить о себе, почувствовать себя востребованным и найти свою аудиторию.

Приходите на праздник всей семьей, приводите друзей!

Мероприятие пройдет при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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