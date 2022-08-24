Центр современной культуры «Флигель» приглашает на выставку MADE IN CHINA

27 августа в Центре современной культуры «Флигель» состоится открытие выставки MADE IN CHINA московской художницы Наташи Байдужа.

Серия ковров MADE IN CHINA для художницы Наташи Байдужа — это уход от идеальности в сторону спонтанности, нарочитой неаккуратности. Для Наташи, привыкшей всё выполнять идеально и аккуратно, это хулиганская попытка сделать что-то как можно более не идеально. Не просто уйти от перфекционизма, а довести это до максимально противоположного предела. Текстильные ковры сделаны частично из б/у ткани, будто на китайской фабрике в ночную смену: необработанный край, «случайные» технические знаки, нанесённые методом трафарета, словно в спешке, не выспавшейся работницей фабрики где-то под Гонконгом.

Вот как описывает историю возникновения работ и концепцию выставки сама Наташа Байдужа:

«Сама фраза MADE IN CHINA, которую я ребёнком видела на предметах желания, привезённых из-за границы, является для меня магической, притягательной. Как будто предметы с этой маркировкой совсем из другого, недостижимого мира.

Когда несколько ковров переросли в серию, и мне захотелось сделать выставку, возникла необходимость представить эти работы не от себя лично, а через героиню Ван Вэй, девушку, которая работает швеёй на фабрике и задерживается в ночную смену, чтобы сшить что-то ещё на продажу. Это и попытка заработать денег, и уйти от привычной работы и монотонности, аккуратности и предсказуемости. У Ван Вэй есть четырёхлетний сын. Часто она шьет что-нибудь для него. Иногда что-то, что они не в состоянии купить.

На выставке мы попадаем в мир на грани бодрствования и сна. Ван Вэй заснула за своей машинкой. И сложно понять, ковры – это реальные вещи или часть странного сна. Сюжеты, как бывает во сне, не связаны ничем друг с другом. Это случайный набор кадров, который мы видим перед тем, как провалиться в сон. Это состояние, когда мы ещё не спим, но уже не бодрствуем, – самое свободное для подсознания и творчества. В нём нет внутреннего критика, физические рамки реальности начинают размываться, чувства находятся на пределе, но понимание их не определено».

Готовя выставку, Наташа хотела примерить на себя роль героя этого вымысла-сна. По личному признанию, для художницы — это опыт проживания своих страхов и поиск ответов: обязательно ли быть «художником» чтобы что-то создавать. Можно ли быть разным или нужно оставаться в однажды определённых рамках?

«В ситуации, когда я в какой-то роли, мне проще взять и сбросить маску, отказаться от роли и делать что-то совершенно другое. Ещё мне страшно оказаться в таком положении, как Ван Вэй. И то, что я проживаю эту роль, освобождает меня от этого страха», — уточняет художница.

Организатор выставки — TEXTURA gallery, куратор – Максим Пышненко.

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