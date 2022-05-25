Центр святителя Спиридона приглашает на Благотворительный концерт «Любовь согреет мир»

26 мая 2022 года в преддверии Международного дня защиты детей в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится сольный концерт «Любовь согреет мир» детского театра-студии «Непоседы».
Концерт организован по инициативе Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского и детской концертной студии «Непоседы» в рамках Православной гуманитарной миссии.
В концерте «Любовь согреет мир» примут участие победители российских и международных конкурсов, солисты детского театра-студии «Непоседы», друзья театра-студии «Непоседы» из Санкт-Петербурга – арт-студия «Праздник», а также
инклюзивный танцевально-реабилитационный проект «Преодолей-ка».
Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на реализацию Православной гуманитарной миссии.
Православная гуманитарная миссия – программа адресной гуманитарной помощи пострадавшим в результате событий на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Миссия инициирована 25 февраля 2022 года Центром Спиридона Тримифунтского, Главным храмом Вооруженных Сил Российской Федерации и Императорским Православным Палестинским Обществом.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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