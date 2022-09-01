Центр Творческих Индустрий «Фабрика» открывает выставку Дмитрия Саркисова «Car wash»

8 сентября в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется выставка Дмитрия Саркисова «Car wash». На выставке будет представлена серия коротких видео художника.

Историк, социальный теоретик и художественный критик Илья Будрайтскис о проекте: «Выставка Дмитрия Саркисова «Car wash» — это отчаянный манифест побега от поглощающей отдельные человеческие существования логики машины. Современный мир, утративший какую-либо цель, превращается в бесконечную карусель средств, конечное предназначение которых ускользает от какого-либо рационального понимания. Серия коротких видео Саркисова как бы стремится удержать в нашем восприятии моменты работы иррационального, пост-гуманистического целого.

Эта остановка необходима для того, чтобы напомнить каждому об остающейся всегда возможности исхода. Этот исход, однако, означает не отстраненную дистанцию или попытку уклониться от ответственности, но напротив, актуализирует человека как источник любых обстоятельств и дает надежду на то, что когда-нибудь у нас хватит сил вернуть над ними контроль».

Дмитрий Саркисов — художник. Родился в Тбилиси в 1983 году. Окончил художественную школу им Акопа Коджояна (Ереван) в 1998 году, ВВИА им. профессора Жуковского (Москва) в 2005 году, ИСИ им Бакштейна (Москва) в 2020. Живёт и работает в Москве и Ереване.

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