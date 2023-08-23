Центр визуальной культуры Béton представляет выставку «Жилище будущего»

В своём проекте творческая группа «ГрОМ» размышляет над тем, как могли бы выглядеть островки цивилизации, которые человечество заберет с собой, отправляясь покорять новые миры. На выставке демонстрируются также объекты А.Чернышева и работа, созданная им совместно с А. Шульгиным.

Экспозиция состоит из цифровых станковых работ крупных размеров, которые показывают интерьеры помещений различного назначения, выполненные согласно традициям и стереотипам наиболее распространенных культур. За пределами этих интерьеров видны пространства миров, которые человечеству предстоит включить в состав своей экосистемы.

Несмотря на разницу функций, культурной и стилевой принадлежности интерьеров, в каждом из них присутствует объект, напоминающий башню Татлина со сферой Земли над ней. В начале ХХ столетия башня задумывалась художником-авангардистом как памятник Третьему Интернационалу, как символ объединения трудящихся. В начале XXI века художники актуализируют коннотацию грандиозного проекта Татлина, превращая его в своих работах в символ единения человечества перед лицом покорения новых миров.

Конструируя свою утопию, группа «ГрОМ» опиралась на традиции знаменитой дюссельдорфской школы фотографии. Важную роль здесь играет акцент не только на детализации фактуры, но и на сочетании реальных объектов с фантастическими элементами. Некоторые работы созданы при помощи Искусственного Интеллекта. Тем самым авторы включаются в дискуссию о том, как нейросети меняют мир искусства, какой вызов художникам бросают современные информационные технологии и помогут ли нейропомощники переосмыслить искусство фотографии? Все это неизбежное будущее или временная мода? Проект демонстрирует баланс между визуальным искусством и концептуальным творчеством, где видимая привлекательность произведений неотделима от глубины исследуемых вопросов и философских феноменов.

Важной составной частью экспозиции стали объекты, сделанные по современным технологиям и отражающие проблемы современного общества, которые существенно влияют на развитие человечества.

Творческая группа «ГрОМ» - объединение фотохудожника Ольги Мичи, историка фотографии Алексея Логинова и искусствоведа Артема Логинова. В своем творчестве «ГрОМ» развивает идеи мастеров дюссельдорфской школы фотографии. В основе проектов группы лежит фотографические изображения, которые проходят множество этапов творческой и технической обработки, чтобы стать законченными произведениями, образующими тематические серии.

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