С 20 по 22 июля Центр «Зотов» проведет «Маяковский Weekend» к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского.

19 июля исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского. К знаменательной дате Центр «Зотов» подготовил насыщенную трехдневную программу, посвященную жизни и творчеству главного бунтаря русской литературы. В этот длинный уикенд посетители смогут увидеть перформанс по мотивам знаменитого противостояния Маяковского и Северянина, посетить поэтический слэм, совершить прогулку от квартиры семьи Маяковских до Центра «Зотов», создать концептуальные работы, вдохновленные творчеством поэта, увидеть на большом экране экспериментальный фильм Сергея Юткевича «Маяковский смеется» и многое другое.

20 июля в 19:00 мероприятие откроет перформанс «Маяковский. Мистерия», поставленный Александром Горчилиным по тексту Валерия Печейкина, роли в котором исполнят Роза Хайруллина, Анатолий Кормановский и Михаил Шамков. Художник — Александра Карпейкина. Постановка будет посвящена одному из главных событий в истории русской поэзии, поэтическому поединку Владимира Маяковского и Игоря Северянина в Политехническом музее, и его неожиданному исходу — победе Северянина.

Второй день уикенда, 21 июля, начнется в 12:00 с камерного арт-бранча «Образ эпохи. Лиля Брик», на котором можно будет узнать об истории взаимоотношений Владимира Маяковского и Лили Брик, а затем отправиться изучать редкие архивные фотографии и плакаты с главной музой эпохи авангарда на выставку «Логос: голос конструктивизма» (мероприятие повторится 22 июля также в 12:00). В этот же день в 16:00 стартует экскурсия «Маяковский идет за хлебом», маршрут от Квартиры семьи Маяковских на Красной Пресне (Государственного музея В.В. Маяковского) — до здания Центра «Зотов», в ходе которой участники познакомятся с двумя экспозициями и совершат прогулку по Пресненскому району, погружаясь в истории из жизни семьи Маяковских.

Завершится второй день «Летним кубком Московского поэтического слэма им. Вл. Маяковского», проводимым совместно с Центром Вознесенского, который проведут поэт Андрей Родионов и драматург Екатерина Троепольская. Среди участников как известные поэты, так и восходящие звезды поэтической сцены, выступающие в самых разных литературных жанрах. Старт — в 19:00. Предварит мероприятие лекция «История поэтического слэма в России от его создателей» от Центра Вознесенского.

22 июля в 14:00 The Blueprint приглашает на прогулку-медиацию по выставке «Логос: голос конструктивизма» в сопровождении художника Ивана Симонова. После экскурсии Иван проведет для участников мастер-класс «Создание коллажей на основе авангардных практик».

В последний день уикенда пройдут мастер-классы для детей и взрослых: по созданию коллажей, вдохновленных стихотворениями Маяковского (в 12:00); по концептуальному рисунку от команды Universal University (в 14:00); и по ораторскому искусству от Государственного музея В.В. Маяковского (в 16:00). Также в 16:00 состоится лекция Валерия Печейкина об отношениях Маяковского и материального с переводом на русский жестовый язык. В течение дня, в 13:00 и 16:00, пройдут повторные маршруты экскурсии «Маяковский идет за хлебом».

Уикенд завершится специальным показом феерической комедии по пьесе «Клоп» и сценария «Позабудь про камин» Маяковского — фильма «Маяковский смеется» Сергея Юткевича (в соавторстве с Анатолием Карановичем), созданным на «Экспериментальной творческой киностудии» при Мосфильме в 1976 году. Начало показа — в 18:00.

В преддверии мероприятия, 19 июля, непосредственно в день рождения Владимира Маяковского, в Центре «Зотов» пройдет третья встреча книжного клуба «ПРО ЭТО: «Задумано: О любви. Громадная поэма». Участники прочтут не Маяковского-бунтаря и Маяковского-скандалиста, но тонкого лирика, овладевшего «поэзией сердца».

Также на протяжении всего уикенда ежедневно будут проходить медиации «Владимир Маяковский: жизнь и творчество» по выставке «Логос: голос конструктивизма» с акцентом на жизнь поэта, его роль в эпохе авангарда и искусстве в целом.

А.М. Родченко. В.В. Маяковский. Москва, 1924. Государственный музей В.В. Маяковского

О.М. Брик. В.В. Маяковский с собакой Булькой. Москва, 1926. Государственный музей В.В. Маяковского

А.М. Родченко. В.В. Маяковский. Москва, 1924. Государственный музей В.В. Маяковского

Е.И. Славинский. В.В. Маяковский в роли Ивана Нова. Кинофильм «Не для денег родившийся». Москва, 1918. Государственный музей В.В. Маяковского

Н.М. Петров. В.В. Маяковский в редакции газеты «Известия». Москва, 1927. Государственный музей В.В. Маяковского

Неизвестный фотограф. В.В. Маяковский. Берлин, 1922. Государственный музей В.В. Маяковского

Д.Д. Бурлюк. Л.Ю. Брик и В.В. Маяковский в 1915 году. 1957. Государственный музей В.В. Маяковского

Н.П. Ходасевич-Леже. Портрет В.В. Маяковского. 1975. Государственный музей В.В. Маяковского

Фотографии предоставлены Государственным музеем В.В. Маяковского

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