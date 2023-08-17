Центр «Зотов» проведет уикенд «Лето, пока!»

С 26 по 27 августа в Центре «Зотов» пройдет уикенд «Лето, пока!». В программе — концерт Антохи МС, кинопоказ в живой озвучке под открытым небом, пинг-понг турнир, мастер-классы и арт-бранчи. Тематические уикенды становятся традицией Центра «Зотов»: не так давно в пространстве успешно прошел «Маяковский Weekend», в этот раз в конструктивистских интерьерах центра будут прощаться с летом и вспоминать яркие события самого теплого сезона.

В первый день уикенда, 26 августа, в кафе «Зотов» пройдут арт-бранчи, посвященные истории хлеба и хлебозаводов («История хлеба. От первобытности до наших дней»), культуре еды в раннесоветском периоде («Еда нового человека. Что и где ели в эпоху конструктивизма?») и переосмыслению авангардного наследия в 1970-х в СССР («Соцреализм vs Соц-арт»). Творчески подойти к старым вещам и обновить гардероб с заботой о планете гости смогут на мастер-классе по апсайклингу.

В рамках акции «Ночь кино» кинотеатр «Зотов.Кино» представит специальную программу. Для детей и их родителей покажут современную анимацию от старейшей киностудии анимационных фильмов «Союзмультфильм». Для любителей авторского кино проведут спецпоказ фильма-участника Берлинале-2023 «Божье царство» мексиканского режиссера Клаудии Сэйнт-Люче совместно с «Москино».

Всего на один вечер в первый день уикенда на площади около центра заработает летний кинотеатр. На шезлонгах под открытым небом можно будет совершить кинопутешествие в Роттердам, Амстердам и Ниццу под аккомпанемент исполнительницы электронной музыки Карины Казарян — при поддержке программы «Молчание кино» Дома Радио состоится показ сборника городских киносимфоний «Мост»(1929), «Дождь»(1928) и «По поводу Ниццы»(1930).

Во второй день уикенда, 27 августа, посетители смогут принять участие в мастер-классах по арт-медитации и Big Draw. На первом участники исследуют яркие события летних месяцев с помощью медитативного свободного рисования, во время второго — объединят усилия для создания коллективного рисунка на больших полотнах.

Повторно пройдут два арт-бранча «Еда нового человека. Что ели в эпоху конструктивизма?» и «Соцреализм vs Соц-арт». А также состоится арт-бранч «Группа „Движение“. Продолжатели конструктивизма», где расскажут о связи конструктивизма и кинетического искусства. Про свой творческий путь, искусство в природе и идею создания арт-парка Никола-Ленивец расскажет на творческой встрече художник и идеолог проекта Николай Полисский.

Символичный для летнего уикенда турнир «Солнышко» проведет команда Ping Pong Club Moscow. «Солнышко» — один из вариантов игры в настольный теннис, который позволяет максимально включить в соревнование всех желающих разных возрастов. Победители получат специальные призы от Центра «Зотов». Турнир пройдет под DJ-сет от Sonia Heifitz.

Завершит уикенд концерт Антохи МС (Антон Кузнецов) в пространстве первого этажа центра. Один из самых узнаваемых хип-хоп исполнителей России исполнит полюбившиеся всем хиты и новые композиции. Вход на концерт свободный, по регистрации.

Для тех, кто начинает новый учебный и рабочий год с чистого листа, в течение всего уикенда на 4-м этаже будет работать книжно-канцелярский своп, где посетители смогут обменяться блокнотами, ручками, кистями, красками и другими принадлежностями, а также книгами.

А концепт-стор «Зотов.Вещь!» на два дня представит печатные издания и сувенирную продукцию по специальной цене.

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