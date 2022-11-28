Центра прототипирования «Белый квадрат» при МГАХИ им. В.И. Сурикова начал работу

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24 ноября состоялось открытие Центра прототипирования «Белый квадрат» при МГАХИ им. В. И. Сурикова. Центр Прототипирования Белый Квадрат — это 5 новых, оборудованных мастерских:

  • Керамическая;
  • Столярная;
  • Шелкографии;
  • 3D-печати;
  • 2D и 3D-графики.

Мастерские будут доступны всем желающим попробовать свои силы в креативных индустриях.

Идея проекта в том, что каждый, кто готов реализовать свою креативную идею получает доступ к оборудованию и помощь/консультацию профессионала, а также возможность разработать свой прототип, будь это серия керамической посуды, 3D объект или элемент дизайна, предмет мебели или коллекция одежды. Широкий спектр мастерских позволит резидентам развивать свои идеи и начать реализовывать мечты.

Спектр услуг: коворкинг, мастер-классы, курсы, аренда рабочего места и персональное сопровождение от мастеров Центра.

«Белый квадрат» — площадка, объединяющая любителей и профессионалов, которые хотят попробовать свои силы в искусстве, сможет арендовать место для работы, произвести собственный мерч или посетить мастер-классы по разным направлениям.

Подробнее о «Белом квадрате», мастерских, мастер-классах, преподавателях и интересных событиях можно узнать на официальном сайте белыйквадрат-артцентр.рф .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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