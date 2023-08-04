«Централ Партнершип» и ТНТ представляют постер комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым в главных ролях

В начале осени во всех кинотеатрах страны покажут уДачную комедию от создателей «Бати» – фильм «Праздники» о семействе Пыжовых, которым предстоит пережить сумасшедшие майские выходные. На официальном постере картины главная героиня Наталья Пыжова (Мария Аронова) сидит во главе стола своей большой семьи - мужа (Виталий Хаев), дочерей (Анастасия Калашникова и Яна Енжаева) и их кавалеров (Никита Павленко и Вячеслав Чепурченко).

Наталье Пыжовой в жизни повезло: у нее прекрасные взрослые дочери, любящий муж и дружная семья. Для полного счастья она хочет только поскорее выдать дочерей замуж. Но все рушится в одночасье, когда объявляется знакомая мужа Люба (Инга Оболдина), а кроме этого мать семейства понимает, что и у дочерей не все так гладко в личной жизни. На очередном празднике семейство Пыжовых ждет серьезная проверка на прочность, которая или разрушит семью до основания или же закалит ее.

Для популярного актера Бориса Дергачева («Триада», «Свободные отношения») фильм «Праздники» стал режиссерским дебютом полного метра.

Борис Дергачев, режиссёр-постановщик:

«В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением и как персонаж Марии Ароновой очень по своему решает семейные конфликты».

Виталий Хаев, актер:

«Мне очень понравился сценарий, поэтому я решил сниматься в этой картине. Мне кажется, эта работа посвящается нашим семьям, всем нашим близким. Не хотелось бы подробно раскрывать сюжет, если коротко, то у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, свои тайны. И то, что происходит в этой истории, в семье Пыжовых, как раз об этом, но мы показываем все перипетии с любовью, весело, чтобы зритель пришел, посмеялся, получил заряд хорошего настроения и позитива, просто отдохнул».

Вячеслав Чепурченко, актер:

«В фильме очень много персонажей из реальной жизни. Любой зритель сможет смотреть и ассоциировать себя с тем или иным персонажем. Посмотреть на себя со стороны, посмеяться, поиронизировать, получить удовольствие от прекрасного актерского состава обязательно нужно».

Производство фильма: Good Story Media, ТНТ, PREMIER. Прокатчик - «Централ Партнершип». В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов, Сергей Канаев. Закадровый голос - Сергей Бурунов.

Смотрите «Праздники» во всех кинотеатрах с 7 сентября!

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