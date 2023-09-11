Центральный Дом актера впервые приглашает на экскурсии по историческому зданию

Здание на Арбате, известное как «Дом с рыцарями», открывает свои двери и тайны для посетителей и приглашает в историческое путешествие протяженностью в век! Первые экскурсии состоятся 17 сентября в 12:00 и 30 сентября в 17:00.

Архитектором необычного здания в центре Москвы является Валентин Евгеньевич Дубовской — настоящий романтик, способный перенести в эпоху средневековых замков. Его постройки «охраняют» рыцари, а фасады «населяют» удивительные создания.

Экскурсия по «Дому актёра» позволит погрузиться в атмосферу жизни роскошного доходного дома, побродить по сохранившимся старинным лестницам, полюбоваться деревянным декором парадных, увидеть подлинные фонари в стиле модерн и заглянуть в удивительный по красоте внутренний дворик, располагающийся на крыше действующего большого зала.

Экскурсоводом и автором программы является Бухина Оксана Сергеевна — историк-архивист (МГИАИ/РГГУ факультет архивного дела, специализация — музееведение), выпускница Школы гида проекта «Москва глазами инженера» (мастерская Айрата Багаутдинова).

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