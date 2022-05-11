ЦСИ ВИНЗАВОД ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ URBAN ART CAMP

Центр современного искусства Винзавод объявляет об открытии летнего лагеря уличной культуры Urban Art Camp – уникальной площадки для знакомства подростков с разными направлениями стрит-арта и хип-хоп культуры.

Программа лагеря построена вокруг основных направлений хип-хоп культуры и состоит из модулей: граффити, стикер-арт, эмсиинг (рэп), диджеинг, брейк-данс и хип-хоп. Среди педагогов – Misha Most, Evgeny Bam, Dj Андрей Чагин, Валентин Поткин.

Занятия пройдут с 13 по 24 июня, в программе лагеря:

5 занятий по граффити. Осваиваем новые термины и разные техники в сфере уличного искусства, создаем свои первые стрит-арт работы на стенах ЦСИ Винзавод.

5 уроков рэпа. Прокачиваем навыки рифмовки и чувства бита, разбираем разные тематики и способ изложения рэп треков, записываем свой трек, и наконец – устраиваем настоящий рэп-баттл.

5 уроков диджеинга. Получаем навыки сведения, изучим основы тернтаблизма (стретчинг, джаглинг), познакомимся с музыкальной историей и историей хип-хопа, а также научимся работать в Serato.

6 занятий брейка и хип-хопа. На уроках с профессиональными танцорами осваиваем базовые танцевальные движения, прорабатываем грув (умение двигаться под музыку) и флоу (переходы между движениями).

5 встреч с командой MOSTICK (стикер-арт). Разбираемся в том, какие бывают стикеры и на чем их можно делать, создаем свои стикеры, работаем в коллабе, и в финале – стикер баттл.

Бонус: 3 занятия по созданию комиксов. С известным художником-комиксистом Валентином Поткиным узнаем про композицию кадра, придумываем персонажа и мир вокруг него, узнаем про сценарий и создаем комикс-стрип.

Возраст участников – 10-15 лет.

Даты проведения с 13 июня по 24 июня по будням с 12:00 до 19:00.

Занятия ведут:

Миша Most – граффити-райтер, организатор фестивалей, куратор выставок и проектов, посвященных разным формам уличного искусства. 2013–2014 — куратор проекта СТЕНА на Винзаводе.

Лев Re-PAC – московский рэп–артист, МС, мастер рифмованных импровизаций. Выиграл самый главный русскоязычный хип–хоп баттл «9 официальный», победив более 9 000 участников.

Evgeny Bam – граффити-райтер, основоположник уличного искусства на о.Бали с 2010. Создатель бренда Istinastore и совместных коллекций с известными брендами.

Banzay (команда FarFor) – Лидер команды Far For – одной из первых российских команд, перенесших уличные танцевальные стили в театр, а также индустрию моды и кино.

Ян Немаловский (Bboy Yan The Shrimp) – ТОП-Bboy в России. Участник и судья множества международных чемпионатов в более, чем 40 странах мира, преподаватель с огромным опытом.

Андрей Чагин (Dj Chagin) – один из основателей диджейского объединения Flammable Beats. В качестве диджея выступал на открытии в ключевых московских и площадках, таких как «Пропаганда», «Культ», «Солянка», Rolling Stone Bar. Играл вместе с пионерами хип-хопа Afrika Bambaata. Grand Master Flash, De La Soul и Lee Scratch Perry.

Кирилл Frolk (All City Pigeon) – один из основателей MOSCOW STICKERS (MOSTICK) — проекта, посвященного стикер-арту, а также творческого объединения, аккумулирующего вокруг себя активных уличных художников и всех любителей уличного искусства в столице.

Валентин Поткин – участник различных комикс-сборников и фестивалей. Создатель комиксов «Nemo», «Drown», «Date», «Потому что я Бэтс». Рисовал первый выпуск комикса «Петля» и обложки к последующим выпускам, а также нашумевший карантинный комикс «Доктор Санитайзер». преподает комиксы в рамках авторской программы «Comics Camp». Основатель нового шоу для художников — sketchbattle. Участник фестиваля Comic-Con Russia 2018.

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