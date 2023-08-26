ЦТИ «Фабрика» и Moscow Circular представят выставку «Границы невидимого»

7 сентября Центр творческих индустрий «Фабрика» и Moscow Circular представляют выставку «Границы невидимого». Это итоговый проект лаборатории «Невидимые природные циклы в городе».

Елена Соколова. Гербарий

Кажется, что современная урбанистическая среда – результат работы человеческих рук. Человек строит дом, высушивая текущую рядом реку, культивирует растущий в черте города лес, укладывает асфальт, превращая территорию вокруг себя в пространство антропогенного фактора. Но один ли он формирует лицо города?

Проект «Границы невидимого» приглашает сделать первый шаг на пути к пониманию экосистемной сложности городской территории, а также цикличности всех природных систем. Он подводит итог трехмесячной лаборатории «Невидимые природные циклы в городе», созданной Центром творческих индустрий «Фабрика» и Moscow Circular.

В рамках образовательной и кураторской программы пять художниц из разных городов России слушали лекции, встречались с экспертами и вместе рассуждали на темы биоразнообразия и невидимости природных процессов в больших городах.

За время лаборатории художницы создали проекты, которые отразили аспекты сосуществования человеческого и природного в урбанистическом пространстве, а также границы нашего взаимодействия. Каким образом крошечные организмы и существа могут проявить себя в индустриальной, техногенной среде? Как в городе становится заметным присутствие насекомых? В чем отличие пышной дизайнерской клумбы от естественного разнотравья? Как человек воображает и переживает биологические процессы, и насколько он синхронизирован в этом с окружающей средой?

На выставке в Цехе Отделки художницы создадут микросреду, которая позволит замедлиться и внимательно присмотреться к разнообразию городских структур и «жителей». Обращение к миру, длящемуся за пределами человека – способ бороться с городской тревогой и разобщенностью. В рамках лаборатории участницы стремятся дать голос невидимому другому, разделяющему с человеком среду обитания, и незаметно на него влияющего. На выставке будет представлена скульптура, живопись и графика.

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