ЦТИ «Фабрика» и Московская Школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко представляют выставку «Повторение и различие»

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5 августа Центр творческих индустрий «Фабрика» и Московская Школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко представляют выставку «Повторение и различие».

Таня Ковалевич. Х. 2023. Скульптура, фарфор

Выставка представлена в двух частях. Они являют два возможных взгляда на настоящее. Одновременно с ними, художники говорят о третьем измерении, которое кардинально отличается от первых двух тем, что позволяет создать другие, новые условия.

Экспозиция, представленная в Центре творческих индустрий «Фабрика», основана на работе с историческим контекстом здания, что позволило начать разговор о бесполезном повторении, монотонной работе и несменяемости. 

Выставка включает проекты одиннадцати художников, выполненные в разных техниках: инсталляция, фотография, скульптура, керамика и другие. Вторая часть проекта начнет свою работу 23 августа в агентстве Art.Ru.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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