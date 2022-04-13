ЦТИ «Фабрика» открывает выставку Вероники Актановой «Single Play № 1»

22 апреля в Центре творческих индустрий «Фабрика» откроется выставка Вероники Актановой «Single Play № 1».

Single Play № 1 — станет первой Single-работой будущей выставки «Соло невозможно».

SP № 1 представляет из себя взаимодействие света, художественной работы Вероники Актановой и музыкального трека, созданного Александром Кудряшовым (композитор, режиссёр, художник, создатель и художественный руководитель «Театральной Компании») на основе предложенной художницей общеизвестной композиции.

– Для меня, в некотором смысле, это продолжение темы разорванного рисунка, разобранной системы, над которой я работала в проекте «Сломанный узор». С картоном мне одной справиться было возможно, а с металлом нет. Металл одна на части я не порву.

Сегодня мы работаем с металлом, не с картоном. С твёрдым, сильным, с сопротивляющимся материалом. Для такой работы нужен коллектив и инструменты. Я считаю, что теперь единолично заниматься продуктивным творчеством невозможно. Необходимо сообщество и общий на всех план этого творчества.

Приглашаю коллег к участию. Буду ждать предложения по теме для выставок Single Play № 2, Single Play № 3 и так далее. По итогам нашей общей работы в «будущем» пройдёт групповая выставка «Соло невозможно», а треки войдут в одноимённый альбом. На связи!, – говорит Вероника Актанова, автор проекта

Вероника Актанова (р. 1987, Ишимбай) — художница и режиссёр. Окончила режиссёрский факультет МГУКИ и Институт современного искусства БАЗА. В своей практике затрагивает темы телесности, сексуальности и их взаимоотношений с политикой; обращаясь к недолговечным материалам и образам болезненных, умирающих тел, говорит об уязвимости перед окружающим миром. Художницу интересует организация повседневности и коммуникации между людьми, социальная структура позднего капитализма и способы преодоления разобщённости и отчуждения, порождаемых неолиберальной экономикой. Живёт и работает в Москве.

Текст (биография) — Глеб КОТ

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