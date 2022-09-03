ЦТИ «Фабрика» представляет кураторский проект художника Валерия Чтака «30.000»

8 сентября Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет кураторский проект художника Валерия Чтака «30.000». В выставке принимают участие художники: Вероника Актанова, Элина Марусова, Саша Пучкова, Никон Филиппов, Евгений Уваровский.

Вероника Актанова (Ишимбай) — художница, режиссёр, автор. В своей практике затрагивает темы телесности, сексуальности и их взаимоотношений с политикой; обращаясь к недолговечным материалам и образам болезненных, умирающих тел, говорит об уязвимости перед реальностью. Художницу интересует организация повседневности и коммуникации между людьми, социальная структура позднего капитализма и способы преодоления разобщённости и отчуждения, порождаемых неолиберальной экономикой. Художница представит изображения комнат тех, кто этого захотел, прочитав объявление художницы в социальных сетях. Было это в далеком 2019 году незадолго до пандемии. Впоследствии ребята оказались заперты в этих комнатах на карантин. Художнице очень откликаются такие совпадения. Сегодня уже многие в этих комнатах не живут по разным причинам.

Элина Марусова родилась и работает в Москве, ее основным художественным методом является скульптура малых форм и живопись. Основными темами для Элины являются свобода и ограничения, время и цикличность жизни, а также переосмысление научных данных и экспериментов. Элина закончила институт им. Сурикова в Москве и свободные мастерские ММОМА, также получала дополнительное образование в Париже и Мюнхене. Участвовала в групповых музейных выставках: ММОМА, Третьяковская галерея, музей Москвы. Участвовала в резиденции Николая Полисского.

Саша Пучкова родилась в городе Ленинск при космодроме Байконур. Окончила Институт Архитектуры и дизайна АлтГТУ, Школу фотографии и мультимедиа им. Родченко, участница международного кураторского курса WCSCD. Принимала участие в 6-й Уральской Биеннале современного искусства, создавала коллективные и сольные проекты в рамках программы Garage Digital музея Гараж, участвовала в выставках в Граунд «Солянка», Cube, HSE Art Gallery, международных цифровых и перформативный проектах. Художница работает в жанре художественного фикшена. Ключевые темы: будущее женского, фантастическая картография явлений (биологических и цифровых). Как правило каждый фикшн существует для художницы в течение длительного времени, проходя внутреннюю эволюцию и конвертируясь в серию работ или проектов, затрагивая личную биографию и наблюдения художницы.

Евгений Уваровский родился в Самаре. С 2005 года работает со звуком. Участник группы КНДР совместно с Николаем Ридным и Михаилом Доляновским. Группа выступила в Киеве на 1-й международной биеннале современного искусства Arsenale 2012. Так же в 2012 году был автором музыки для выставки Давида Тер-Оганьяна в музее Mumok в Вене. С 2018 года работает с графикой и живописью. В 2020-2021 посещал занятия школы Авдея Тер-Оганьяна «Красный кружок». Участник выставки «Красного Кружка» в галерее XL.

Никон Филиппов родился в Москве. В 2016 году окончил ВГИК. Участник Пиранези Lab c 2015 года. Принимал участие в выставках в Московском музее современного искусства, Царицыно, ЦТИ «Фабрика», а также в Триеннале современного графического искусства в 2018 году в Новосибирске. Никон Филиппов представит четыре работы о мире, в котором почти размылась граница между человеком, техникой и природой. Персонажи иллюстраций оставлены без фона, подобно целлулоидным пленкам, выхваченным из анимационного фильма.

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