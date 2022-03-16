ЦТИ «Фабрика» приглашает на авторскую экскурсию по выставке «LEGOАД и другие конструкторы»

19 марта 2022 года, в 14.00, в Центре творческих индустрий «Фабрика» пройдет экскурсия по выставке «LEGOАД и другие конструкторы». Экскурсию проведет автор и создатель выставки — художник, теоретик, педагог Николай Селиванов. В рамках экскурсии можно будет узнать об уникальности каждого из проектов, представленного в экспозиции, а также лично задать вопросы автору. Всего на выставке «LEGOАД и другие конструкторы» — 13 масштабных проектов, каждый из которых представляет собой разные наборы для конструирования (construction set), называемые просто – конструкторами.

Каждый эпоха, каждый художник создает свой конструктор. Конструкторы — это воплощенные посредники между человеком и окружающим пространством. Из случайного набора элементов собирается новое, которое меняет нашу внутреннюю реальность и включает нас в общий процесс окружающей жизни. Этот процесс называется аутопоэзис — самовоспроизводство (др.-греч. αὐτός ауто- — сам, ποίησις — сотворение, производство), главный признак жизни. Одними из основных инструментов аутопоэзиса являются конструкторы, создаваемые всеми формами жизни. Конструкторы, создаваемые человеком, развиваются фантазией и их конструктивной основой является семантика.

Главная идея выставки — для конструирования необходимо делать конструктор, и для создания конструктора тоже нужен конструктор. Речь идёт о конструкторах, предназначенных для создания конструкторов (это, как кибернетика кибернетики Хайнца фон Фёрстера). Выставка состоит именно из таких проектов.

В некотором смысле выставка «LEGOАД и другие конструкторы» является эпиграфом для книги, которая готовится к печати. Это будет книга о конструкторах, их возникновении в древности, истории и современном развитии, о философии и психологии конструктивной деятельности.

Николай Селиванов — художник, теоретик, педагог. Работает в формах гибридных художественных-образовательных проектов, светокинетических инсталляций, скульптуре, медиа- искусстве. Последние годы работает над теорией художественной конструктивной деятельности в контексте биосемиотики и энактивизма. Разрабатывает наборы для конструирования художественных образов, основанные на принципе сочетания репликации и импровизации — паттерны, виртуальные конструкторы, семантические конструкторы.

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