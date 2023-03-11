С 11 по 20 марта 2023 года в Москве в Выставочном зале Городской усадьбы Ардалионова пройдет выставка-ярмарка «Цветочный ART-МАРКЕТ», где будут представлены живописные работы, керамика, ювелирные изделия, ткани с авторским принтом, ароматические масла и композиции из живых растений – все, что содержит цветочные мотивы, украшает и делает нашу жизнь красочнее, привносит в неё радость и гармонию.

Цветы никого не оставляют равнодушным, они сопровождают все значимые события в жизни человека, радуют нас ранней весной, знаменуя приближение долгожданного тепла, пышным цветением услаждают взгляд летом, осенью и зимой поднимают настроение, создавая особый уют и добавляя в пространство красок.

Неудивительно, что тема цветения интересна практически каждому художнику, и выставка «Цветочный ART-МАРКЕТ», собравшая более 40 участников из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, – яркое тому подтверждение.

Экспозицию составляют работы в разных стилях и техниках, в том числе китайская живопись в стилях гунби и се-и. Восток и Запад в единой «цветочной клумбе» делают выставку особенной и разнообразной.

«Для нас очень важно не просто экспонировать картины, а дарить творческую атмосферу, создавать праздник, который навсегда останется в сердцах каждого. Поэтому здесь, в историческом месте, в центре Москвы, в Старой Усадьбе коллежского асессора Федора Ардалионова, мы собрали талантливых, вдохновленных и вдохновляющих людей, как профессионалов, так и любителей, которые наполнят пространство яркими красками цветений и неповторимой энергией», – делятся кураторы выставки.

Торжественное открытие выставки состоится 11 марта в 17:00.

Вернисаж откроется под музыку в исполнении Олега Губанова, кандидата философских наук, преподавателя музыкально-теоретических дисциплин, учителя музыки, концертирующего клавишника, пианиста, аранжировщика, звукорежиссера, композитора. В рамках выставки пройдут мастер-классы по созданию кокедамы (природный ландшафт в миниатюре) и живописных работ в китайской бесконтурной технике могу-фа.

Вход на выставку свободный.

Расписание работы выставки: https://ntovavilov.timepad.ru/event/2328304 .

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