РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Тучи»: Сергей Арутюнов исполнил трибьют группы «Иванушки International»

«Тучи»: Сергей Арутюнов исполнил трибьют группы «Иванушки International»

editor
By editor
54
сергей арутюнов - тучи Иванушки International

Финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов некоторое время назад принимал участие в шоу «АвторА» при продюсерском центре создателя группы «Иванушки International» Игоря Матвиенко. С тех пор у артиста и продюсера завязалось знакомство, в продолжение которого Игорь Игоревич дал Сергею возможность пересмотреть песню «Тучи», с которой когда-то и началась вся история группы «Иванушки International». Ответственность колоссальная! К работе над треком АРУТЮНОВ привлёк своих друзей и коллег Astero. Вместе музыканты кардинально изменили песню, сделали её танцевальной, модной и с современным вайбом.

Премьера трека состоялась на Русском Радио в шоу Максима Привалова «Русский Старт». Кстати, трек «Тучи» — это уже второй трек Сергея Арутюнова, который встал в ротацию крупнейшего радио страны. Дебютное попадание на Русское Радио у Сергея состоялось с треком «На Заре 2020».

Предыдущая статья
В Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» представили мировую премьеру
Следующая статья
Московские премьеры сочинений Яначека, Рославца и Шульгофа прозвучали в зале «Зарядье»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru