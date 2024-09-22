«Тучи»: Сергей Арутюнов исполнил трибьют группы «Иванушки International»

Финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов некоторое время назад принимал участие в шоу «АвторА» при продюсерском центре создателя группы «Иванушки International» Игоря Матвиенко. С тех пор у артиста и продюсера завязалось знакомство, в продолжение которого Игорь Игоревич дал Сергею возможность пересмотреть песню «Тучи», с которой когда-то и началась вся история группы «Иванушки International». Ответственность колоссальная! К работе над треком АРУТЮНОВ привлёк своих друзей и коллег Astero. Вместе музыканты кардинально изменили песню, сделали её танцевальной, модной и с современным вайбом.

Премьера трека состоялась на Русском Радио в шоу Максима Привалова «Русский Старт». Кстати, трек «Тучи» — это уже второй трек Сергея Арутюнова, который встал в ротацию крупнейшего радио страны. Дебютное попадание на Русское Радио у Сергея состоялось с треком «На Заре 2020».