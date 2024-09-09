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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Турецкий хит «Зимородок» возвращается на российские экраны

editor
By editor
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зимородок - сериал

Турецкий хит «Зимородок» возвращается на российские экраны! Сценарий третьего сезона нашумевшей драмы готовит новая команда во главе с Зейнеп Бонче, известной по работе над сериалами «Дочь посла» и «Жар-птица», а значит, зрителей ждет свежий взгляд на полюбившуюся историю и новые неожиданные сюжетные повороты.

Создатели сериала в разговорах с журналистами намекали, что новая часть драмы начнется с временного скачка — мы увидим, как изменилась жизнь героев спустя несколько лет после событий второго сезона.

Красавец и ловелас Ферит вырос в богатой семье и привык ни в чем себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот обычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Он понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьезную красавицу Сейран.

В течение двух сезонов Сейран и Ферит переживают непростые испытания и проходят проверку любви на прочность. В это же время нешуточные страсти разгораются и у других героев сериала: у сестры Сейран Суны и ее избранника Кайи, у друга и водителя Ферита Абидина, у бывшей девушки Ферита Пелин, а также у взрослого поколения дома Корханов — мамы Гюльгюн, папы Орхана, надменной невестки Халиса Аги Ифакат и многих других персонажей.

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