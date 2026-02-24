Оплата публикаций

Турецкий покоритель сердец в шоу «Aleko in my bag»: Бурак Озчивит приоткрыл свою сумку зрителям

бурак озчивит
Один из самых узнаваемых турецких актёров Бурак Озчивит, принял участие в новом выпуске программы «ALEKÓ In My Bag». Артист, завоевавший международную популярность благодаря ролям в исторических и драматических проектах, впервые стал участником откровенного формата, где содержимое сумки становится поводом для личного разговора.

Главной темой беседы стало искусство — сфера, в которой Бурак раскрывается особенно тонко. Актёр рассказал, чем живёт вне съёмочной площадки, что вдохновляет его сегодня и почему саморазвитие для него — не модное слово, а ежедневная внутренняя работа. Он поделился принципами, которых придерживается в профессии и в личной жизни, и впервые рассказал об увлечениях, о которых не рассказывал публике. Также к разговору присоединился Чагры Шенсой — режиссёр, вместе с которым Бурак представит спектакль «Самая красивая девушка Стамбула».

В ходе беседы Бурак рассказал, какие российские сладости можно найти в его сумке, почему он всегда берёт с собой предметы с особым смыслом и как простые вещи помогают ему сохранять баланс в насыщенном графике.

«ALEKÓ In My Bag — это формат, в котором каждая деталь становится историей. И выпуск с Бураком Озчивитом — один из самых искренних и атмосферных в этом сезоне, а также особенный подарок всем женщинам к предстоящему празднику»,— отмечает главный редактор журнала и ведущий шоу Алеко Надирян.

