ТУРЦИЯ (СТАМБУЛ): Родченко и Маяковский в мировом диалоге СМИ

В Стамбуле (Константинополе) в разные века и эпохи кипела торговая, культурная, социальная жизнь. Купцы, художники, мореплаватели, ученые со всего мира жили в многоголосье фактов, мнений, суждений. Новая выставка «А теперь хорошие новости» представлена в стенах музея.

Экспозиция – диалог СМИ и искусства. 300 работ: газетные заметки, фотографии, статьи, коллажи, рисунки, карикатуры, видео, инсталляции Дэвида Хокни, Александра Родченко, Энди Уорхол, Ле Корбюзье, Казимира Малевича, Денниса Хоппера, Альберто Джакометти, Андреаса Гурски, Фернана Леже и многих других художников современности из коллекции Аннетты и Петера Нобеля. 150 лет диалога.

«Когда мы смотрим в прошлое, мы понимаем, что оно также расширяет горизонты нашего представления о сегодняшнем дне. Мы осмысливаем те изменения, которые произошли в мире за последние 150 лет. Данная выставка — хороший пример для размышлений», — говорит господин Бироль, генеральный менеджер фонда «Suna and Inan Kıraç Foundation» — основателя музея.

Выставка проходит до 7 августа.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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