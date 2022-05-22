ТУРЦИЯ (СТАМБУЛ): В музее Пера представлена выставка «На перекрестии миров»

Османская империя с самого раннего периода своего существования установила тесные дипломатические отношения с европейскими государствами. Раскинувшиеся на обширной территории османы всегда принимали больше послов, чем отправляли в другие страны, такая особенность была очень характерна для XIX века.

Щедрость и разнообразие Османской империи интересовали дипломатические европейские круги. По возвращению в Европу дипломаты привозили не только отчеты, но и подарки – живопись, книги с гравюрами, которые позже стали украшением многих замков. Нет никаких сомнений в том, что в портретной живописи нашли отражение постоянно меняющиеся тенденции, мода, а также цели дипломатических визитов. Европейские художники, жившие в Константинополе в XVIII веке, стали неотъемлемой частью образа общественной жизни столицы Османской империи, сложившегося вокруг посольств в районе Пера. Данный район – прообраз «пригорода Парижа» – был средой не только проживания художников, но и средоточием заказов.

К началу XIX века европейские послы взяли на себя роль покровителей художников-ориенталистов в Константинополе, например, француза-ориенталиста Фабия Бреста (1823-1900) или итальянца Фаусто Зонаро (1854-1929). Оба отправились на экзотический в то время Восток вне зависимости от дипломатической миссии. Коллекция французских музеев после проживания в Турции Бреста пополнилась пейзажными полотнами и видами восточной архитектуры. Фаусто Зонаро одно время был придворным художником султана Абдул-Хамида II. Многие работы Зонаро до настоящего времени хранятся в музеях и дворцах Турции: Топкапы, Долмабахче, Военном музее, музее Пера, частных коллекциях.

Знакомство же художника и султана произошло благодаря русскому послу Александру Нелидову (1835-1910) – виднейшему дипломату, одному из разработчиков Сан-Стефанского мира. Долгое время Александр Нелидов занимал различные дипломатические должности русской миссии в Константинополе: советника, управляющего дипмиссией, позже – посла (1883-1897).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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