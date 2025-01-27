ТВ-3 отправил «Ронина» на вершину Торгашинского хребта

В честь премьеры нового сериала «Ронин» телеканал ТВ-3 организовал масштабную экспедицию на Торгашинский хребет. 17 января группа из 25 человек поднялась по 1683 ступеням до смотровой площадки, чтобы развернуть гигантский баннер с логотипом проекта. Огромное чёрное полотно (6×9 м) с золотой надписью «Ронин» стало символом нового героя, который покоряет Сибирь.

Съемки проходили в Красноярском крае с участием актеров из местных театров. В кадре зрители увидят настоящую сибирскую природу – реку Манну, приток Енисея, горы, окружающие Красноярск, сосновые леса.

Слоган сериала гласит: «За ним – вся Сибирь!» Теперь он звучит как никогда актуально: «Ронин» уже покорил одну из её вершин!

«Мы хотели подчеркнуть силу и масштаб сериала «Ронин», который не только снят в Красноярском крае, но и передаёт дух настоящей Сибири. Этот проект о стойкости, мужестве и чести. А что может лучше символизировать эти качества, чем восхождение на вершину?», – рассказал генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов.