ТВ Центр готовит к показу в осеннем сезоне более 20 новых детективов

В преддверие Дня российского кино, который традиционно отмечается 27 августа, канал ТВЦ поделился своими планами на предстоящий телесезон.

Осень порадует зрителей канала многочисленными детективными новинками и богатым актерским составом. Илья Носков появится в 4х-серийном детективном мини-сериале «Семь страниц страха», где сыграет преподавателя философии, расследующего страшные преступления, описанные в анонимном сочинении студента. Его брат, актер Андрей Носков – в «Провинциальном детективе». «Провинциальный детектив» самый богатый на известных и любимых актеров – помимо Андрея, в нем можно будет увидеть Жанну Эппле, Екатерину Вуличенко, Елену Захарову, Екатерину Дубакину, Софью Ардову, Марию Берсеневу и других. В 2х-серийном минисериале «Тетя Таня» одну из ролей сыграет Сергей Горобченко, а в мелодраме «Возраст счастья» все главные роли заняты любимцами телезрителей – Евгенией Лозой, Марией Семкиной, Дмитрием Фридом и Алексеем Фатеевым. Дмитрий Исаев появится в двух картинах – «Слепом методе» и «Репейнике». В первом актер сыграет бывшего начальника следственного отдела РОВД, потерявшего зрение в ходе неудавшегося покушения, а во втором – «адвоката дьявола» с фамилией Ангел… Ольга Павловец, в прошлом сезоне порадовавшая своим появлением в картине «Там, где не бывает снега», исполнит главную роль в «Делах житейских». Среди новинок также — «Город ромашек» с Никитой Дювбановым и Сергеем Астаховым, «Звоните в полицию!» с Сергеем Друзьяком, «Кочевница», «Моя земля», «Женщина с котом и детективом», «Ошибка памяти» и «Дуэль королев».

Героиня Ирины Рахмановой – следователь Ульяна Соколова, появится теперь не в рамках сериала «Детектив на миллион», а в отдельном сериале «Соколова подозревает всех». Также в нем можно будет увидеть Алексея Матошина, Екатерину Вуличенко и Алексея Секирина. Выйдет на экраны и третья часть «Темной стороны света» с Анной Банщиковой (вторая часть была показана два года назад). Анна снова предстанет в образе следователя и майора юстиции. Порадует и продолжение сериалов «Тихие воды» с Александрой Никифоровой, «Я иду тебя искать», «Некрасивая подружка», «Я знаю твои секреты» с шикарным актерским составом: Агата Муцениеце, Антон Хабаров, Вадим Андреев, Алена Яковлева, Влад Ветров и Ольга Прокофьева. В одном из эпизодов будет задействована Наталья Громушкина. Любители сериала «Сельский детектив» смогут увидеть премьеру новых эпизодов – «Кино по-ольховски» и «Днем с огнем». Отношения в любовном треугольнике, роли в котором исполняют Олеся Фаттахова, Алексей Демидов и Данила Якушев, еще больше осложнятся. Елена Валюшкина снова предстанет в любимой роли следователя Светланы Карташовой в детективах «Загадка Цезаря» и «Загадка Пифагора». А Елизавета Арзамасова появится в продолжении сериала про Анну Штольман – сейчас в работе находятся три новых сезона – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».

И, конечно, ТВЦ не обойдет стороной детективные экранизации – зрители смогут увидеть экранизации Виктории Платовой «Забытый ангел», «Репейник» и «Танго для одной», экранизацию Мартовой – «Дьявол кроется в мелочах» (в ролях — Татьяна Арнтгольц и Иван Оганесян) и Татьяны Устиновой – «Судьба по книге перемен» (в ролях Кристина Бабушкина и Павел Трубинер).

Новый сезон обещает быть интересным и захватывающим. А праздник День российского кино мы предлагаем встретить на канале ТВ Центр и вспомнить яркие премьеры прошлых лет – «Любовь вне конкурса» (в ролях Ксения Князева, Елена Муравьева и др.) и «Вероника не хочет умирать» (в ролях – Михаил Тарабукин, Екатерина Вуличенко и др.).

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