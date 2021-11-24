Чтобы пройти «Карельский путь» — нужно выйти из лабиринта

24 ноября 2021 года в деревне Чашково Тверской области состоится открытие уникального лабиринта «Карельский путь». Установить лабиринт-квест «Karielan tie» придумала культуролог Марина Евграфова, которая почти десять лет занимается сохранением самобытной культуры тверских карел. Свою идею она подала на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграла его.

«Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества, при содействии фонда «Живая Классика» и направлен на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. В этом году конкурс объединил более 800 участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах. Среди них — идея жительницы деревни Чашково Марины Евграфовой, которая задумала таким необычным способом почтить память своих предков.

«Изучение истории моей семьи подтолкнуло меня к идее создания Карельского дома. Каждая фотография, каждая вещь имеет свою историю. Лабиринт-квест «Karielan tie» – это возможность для каждого не просто прикоснуться в философском смысле к истории, но и осмыслить непростой путь, который прошли наши предки», — говорит автор идеи арт-объекта Марина Евграфова.

Карельский дом вместе с лабиринт-квестом «Karielan tie» в деревне Чашково под Лихославлем претендуют на звание одного из самых успешных интерактивных этнографических центров в России. Принять участие в открытии уникального арт-объекта в Тверской области приглашают всех желающих.

24 ноября 12:00 гостей праздника ждёт увлекательная экскурсия в мир карельской культуры: народные забавы на свежем воздухе, песни, хороводы и традиционные карельские пироги.

«Мы очень счастливы, что не смотря на все трудности мы открываем наш лабиринт-квест «Karielan tie». Этот радостный момент хочется разделить с каждым неравнодушным жителем Тверской области, со всеми кто помогал нам в возведении арт-объекта и словом и делом», — делится автор идеи арт-объекта Марина Евграфова.

Из-за стремительного роста цен на строительные материалы, выделенной суммы гранта проекта «Культурный след» стало недостаточно, поэтому был объявлен дополнительный сбор средств. Заканчивали строительство арт-объекта уже методом народной стройки.

В настоящее время энтузиасты разрабатывают задания для квеста, чтобы можно было с пользой прогуляться по лабиринту и получить не только эмоциональное впечатление, но и информацию, кто такие карелы, что они делают в Тверской области, как они здесь оказались. Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

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