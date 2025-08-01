«Твой идеальный летний день» – весь сезон эта фраза сопровождает специальный летний плейлист Relax FM. И именно она в этом году определила настроение Relax Party. 30 июля Shore House вновь принимал гостей ГПМ Радио и ГПМ Реклама (входят в «Газпром-Медиа Холдинг»). Знаменитый яхт-клуб-ресторан на берегу Москвы-реки стал пространством для приятного общения, новых знакомств и вдохновляющих встреч.

«Relax Party – знаковое событие для наших партнеров. Ведь это не только о брендах и рекламных бюджетах. Это о нас с вами, о лете. О времени, когда можно позволить себе остановиться, почувствовать вкус жизни, насладиться моментом и роскошью живого общения», – подчеркнул генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Летнее Relax Party давно вышла за рамки формального нетворкинга. Здесь обсуждают идеи, делятся инсайтами, налаживают связи. Все это в атмосфере безмятежного комфорта, под приятную музыку. Особым украшением вечера стала игра Bel Suono – единственного в мире фортепианного трио, выступающего в прогрессивном жанре классического кроссовера. «В повседневной суете, невероятном рабочем ритме важно уделять время друг другу. Бизнес – это прежде всего люди, и мы рады, что Relax Party помогает сохранять теплоту отношений и находить новые взаимные точки роста. Вместе мы воплощаем классные идеи, делаем замечательные проекты», – отметила директор департамента продаж радио ГПМ Реклама Мария Смирнова.

Концепция «Твой идеальный летний день» воплотилась в серии активностей: от медитативного мастер-класса по игре на ханге до создания стильных аксессуаров (браслетов, чокеров, обвесов на сумку) из шармов и бусин с личными посланиями – «счастье», «музыка», «релакс». Вечернюю часть мероприятия дополнили сигарный мастер-класс и создание персональных ароматов для сна – чтобы каждый мог выключить стресс и включить релакс.