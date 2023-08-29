Творческие коллаборации с миром искусства в фокусе MR Group

Компания MR Group резюмировала итоги партнерской работы в культурной сфере в 2023 году – за первые восемь месяцев девелопер поддержал уже десяток событий.

MR Group последовательно аккумулирует вокруг своего бренда созидательные проекты и инициативы во всех сферах культурной жизни. В 2023 году девелопер продолжил оказывать поддержку концертов современной музыки SOUND UP, а также представил публике новую симфонию Кирилла Рихтера, вдохновленную премиальным проектом Symphony 34: она была исполнена в стенах собора святых Петра и Павла.

В марте на фортепианном вечере SOUND UP forte в культурном центре «Зотов» MR Group выступила куратором визуальной партитуры с диджитал-инсталляцией премиальных комплексов Hide, MOD и Famous. К ее созданию были приглашены медиахудожники Илья Старилов и Кирилл Маловичко.

Открывая ресурсы для коллекционеров, MR Group в 2023-м вошел в лист партнеров благотворительного аукциона Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, сборы которого адресованы молодым художникам и культурным институциям.

В июне девелопер реализовал два авторских проекта с арт-площадками. В партнерстве с Cosmoscow, представил инсталляцию художника Миши Бурого на фестивале «Плюс Дача». С Галереей Люмьер девелопер открыл выставку «Жизнь как кино», показав в одном пространстве классику советского репортажа – Николая Драчинского и Василия Егорова, и кадры, вошедшие в мировую коллекцию фотоискусства – Шейлы Мецнер, Хорста П. Хорста, Мелвина Соколски. Экспозиция продлится до 3 сентября, после чего избранные экспонаты украсят лобби в стиле ар-деко жилого комплекса бизнес-класса «Павелецкая Сити»*.

MR Group продолжает представлять современной аудитории героев современного арт-рынка. В июле компания обновила экспозицию в офисе продаж жилого комплекса премиум-класса MOD, представив «дневниковый жанр» эпатажной художницы Ксении Драныш. Ранее в этом году на площадке в коллаборации с галереей «Объединение» выставлялись живописные и скульптурные работы Тима Илларионова и «мягкая живопись» Дмитрия Кадынцева. Также в офисе продаж Famous при поддержке галереи Fabula прошла pop-up выставка Романа Минаева — художника, куратора и теоретика современного искусства.

Для музыкальных событий девелопер выбирает нетривиальные площадки. 20 июля в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялось первое исполнение симфонии знаменитого российского композитора-минималиста Кирилла Рихтера. Музыкальное произведение, посвященное симбиозу музыки, архитектуры и искусства, было вдохновлено проектом премиум-класса Symphony 34. Его исполнил симфонический оркестр LS Orchestra. Гости мероприятия также смогли насладиться виртуозной игрой знаменитого современного мультиинструменталиста, композитора-неоклассика Николы Мельникова.

Новым форматом в объединении компетенций стала публичная дискуссия, которую девелопер провел в июне в рамках презентации квартала SLAVA. Модератором паблик-ток стал известный телеведущий и писатель Владимир Познер. К разговору о самодостаточных субцентрах городов присоединились главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, управляющий партнер MR Group Мария Чернякова, глава бюро Citymakers Петр Кудрявцев, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, бизнесмены-резиденты района «Белорусская».

«Диалог и сотворчество с талантами из мира искусства, остро чувствующими нерв сегодняшнего дня, позволяет девелоперу находить для проектов особый визуальный язык, форму пространства и сценарии дня. В планах MR Group заложено продолжение культурных коллабораций, в том числе, со стратегическими партнерами в области искусства», – говорит генеральный директор MR Group, Мария Литинецкая.

Напомним, что в течение 2022 года девелопер представил свой новаторский взгляд в области архитектуры и переосмысления городского пространства в 11 проектах и инициативах с различными культурными институциями, в частности: заявил о партнерстве с ярмаркой современного искусства Blazar, в рамках фестиваля Context. DianaVishneva инициировал конкурс современного танца Context Symphony, оказал поддержку фестивалям Chess & Jazz в саду «Эрмитаж» и «Плюс Дача» в Парке Горького.

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* Жилой комплекс «Павелецкая Сити» реализуется девелоперами MR Group и Level Group.

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